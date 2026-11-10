Мінфін пояснив, чому закон про реєстр банківських рахунків треба ухвалити до кінця 2026 року
Міністр фінансів України Сергій Марченко пояснив, чому закон про реєстр банківських рахунків треба ухвалити до кінця 2026 року.
Про це він заявив у подкасті "Слідкуй за грошима" від AML Hub, пише "Європейська правда".
Марченко заявив, що економія від приєднання до єдиної зони платежів у євро (SEPA) може становити від 100 до 200 млн євро на рік. Наразі будь-які фінансові розрахунки громадян України або українського бізнесу з контрагентами чи сім'єю в Європі підлягають жорсткому моніторингу з боку європейських установ.
Міністр зазначив, що комісія за кожну операцію може становити фіксованих 20 євро або 1,5% від суми, а сам переказ забирає час.
"По-перше, це дорого, по-друге, – довго, а по-третє, – принцип меншовартості", – сказав Марченко.
За словами Марченка, щоб приєднатися до SEPA, Україні потрібно відповідати європейським директивам з протидії легалізації коштів. Для цього Верховна Рада повинна ухвалити в цілому відповідний законопроєкт до кінця 2026 року, поки не наберуть чинності нові правила.
"Часу в нас не дуже багато. Якщо ми не встигнемо, то втратимо можливість адаптувати наші підходи й процеси за старими правилами. Нові правила вже не дозволять нам це зробити", – пояснив він.
Він зазначив, що Молдова, Чорногорія, Сербія "так швидко хотіли вступити, що взагалі не дискутували це питання".
"У нас це викликало недостатньо аргументовану дискусію, яка відтермінує наші можливості", – сказав Марченко.
Суперечки викликає доступ слідчих органів до реєстру банківських рахунків і сейфів. Марченко зазначив, що реєстр міститиме лише ім'я та назви банків, на рахунках яких вони перебувають, що спростить роботу правоохоронцям.
"Замість того, щоб подавати запити в 50 банків, вони можуть зробити запит у три конкретні банки, де бачать, що ці рахунки є. Як це вплине на громадян? Жодним чином. Ніхто це навіть не відчує", – додав міністр.
Цього дня Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт 14327-д, який має підготувати Україну до приєднання до єдиної зони платежів у євро.
Єдина зона платежів у євро (SEPA) – це спільний платіжний простір, у межах якого перекази між країнами-учасницями здійснюються майже так само швидко, дешево й передбачувано, як внутрішні платежі.
Ухвалення законопроєкту 14327-д – це частина євроінтеграційних зобов’язань України та одна з принципових умов для отримання міжнародної допомоги від ЄС та Світового банку.
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