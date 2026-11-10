Минфин объяснил, почему закон о реестре банковских счетов необходимо принять до конца 2026 года

Министр финансов Украины Сергей Марченко объяснил, почему закон о реестре банковских счетов необходимо принять до конца 2026 года.

Об этом он заявил в подкасте "Следи за деньгами" от AML Hub, пишет "Европейская правда".

Марченко заявил, что экономия от присоединения к единой зоне платежей в евро (SEPA) может составить от 100 до 200 млн евро в год. В настоящее время любые финансовые расчеты граждан Украины или украинского бизнеса с контрагентами или семьей в Европе подлежат жесткому мониторингу со стороны европейских учреждений.

Министр отметил, что комиссия за каждую операцию может составлять фиксированные 20 евро или 1,5% от суммы, а сам перевод занимает время.

"Во-первых, это дорого, во-вторых, – долго, а в-третьих, – принцип меньшей стоимости", – сказал Марченко.

По словам Марченко, чтобы присоединиться к SEPA, Украина должна соответствовать европейским директивам по противодействию легализации средств. Для этого Верховная Рада должна принять в целом соответствующий законопроект до конца 2026 года, пока не вступят в силу новые правила.

"Времени у нас не так много. Если мы не успеем, то упустим возможность адаптировать наши подходы и процессы в соответствии со старыми правилами. Новые правила уже не позволят нам это сделать", – пояснил он.

Он отметил, что Молдова, Черногория, Сербия "так быстро хотели вступить, что вообще не обсуждали этот вопрос".

"У нас это вызвало недостаточно аргументированную дискуссию, которая отложит наши возможности", – сказал Марченко.

Спорный вопрос – доступ следственных органов к реестру банковских счетов и сейфов. Марченко отметил, что реестр будет содержать только имена и названия банков, на счетах которых они находятся, что упростит работу правоохранительных органов.

"Вместо того чтобы направлять запросы в 50 банков, они смогут направить запрос в три конкретных банка, где видят, что эти счета есть. Как это повлияет на граждан? Никак. Никто этого даже не почувствует", – добавил министр.

В этот день Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект 14327-д, который должен подготовить Украину к присоединению к единой зоне платежей в евро.

Единая зона платежей в евро (SEPA) – это общее платежное пространство, в рамках которого переводы между странами-участницами осуществляются почти так же быстро, дешево и предсказуемо, как внутренние платежи.

Принятие законопроекта 14327-д – это часть евроинтеграционных обязательств Украины и одно из принципиальных условий для получения международной помощи от ЕС и Всемирного банка.

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