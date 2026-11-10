Каллас: не можна піддаватися на наративи РФ про "занепокоєння щодо безпеки"

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас закликала не піддаватися на наративи РФ про те, що вона нібито має занепокоєння з приводу своєї безпеки у контексті врегулювання війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Каллас заявила у соцмережі Х після переговорів з главою МЗС України зустрічі G7 у Парижі.

Каллас зазначила, що ці тижні є вкрай важливими для України, і як би не розвивалися мирні переговори, Європа буде підтримувати Україну, а санкції проти Москви залишаються в силі і будуть посилені.

"Ми не повинні піддаватися російським наративам про їхні нібито занепокоєння з приводу безпеки. НАТО є оборонним альянсом і ніколи не загрожував Росії. Повага до суверенітету, територіальної цілісності та права вільно обирати союзи – це фундаментальні принципи, а не предмет для торгу", – заявила Каллас.

За даними джерела "УП", під час першого раунду переговорів Україна-США-Росія в Абу-Дабі 10 листопада сторони обговорили гарантії безпеки, у тому числі для Росії.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що перемовники детально обоворили зміст гарантій безпеки Україні.