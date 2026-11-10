Каллас: нельзя поддаваться нарративам РФ о "обеспокоенности по поводу безопасности"

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас призвала не поддаваться нарративам РФ о том, что она якобы испытывает обеспокоенность по поводу своей безопасности в контексте урегулирования войны в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Каллас заявила в соцсети X после переговоров с главой МИД Украины на встрече G7 в Париже.

Каллас отметила, что эти недели являются крайне важными для Украины, и как бы ни развивались мирные переговоры, Европа будет поддерживать Украину, а санкции против Москвы остаются в силе и будут усилены.

"Мы не должны поддаваться российским нарративам об их якобы опасениях по поводу безопасности. НАТО является оборонительным альянсом и никогда не угрожало России. Уважение к суверенитету, территориальной целостности и праву свободно выбирать союзы – это фундаментальные принципы, а не предмет для торгов", – заявила Каллас.

По данным источника "УП", во время первого раунда переговоров Украина-США-Россия в Абу-Даби 10 ноября стороны обсудили гарантии безопасности, в том числе для России.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что участники переговоров подробно обсудили содержание гарантий безопасности Украине.