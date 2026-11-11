Фінляндія обмежила польоти над Фінською затокою через атаку України на Усть-Лугу

Збройні сили Фінляндії в якості запобіжного заходу обмежили авіаційне та судноплавне сполучення у східній частині Фінської затоки через атаку України на російський порт Усть-Луга.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Helsingin Sanomat.

У середу вночі Збройні сили Фінляндії оголосили, що введуть обмеження на авіаційну та морську діяльність у східній частині Фінської затоки.

Військові ввели тимчасову зону обмеження авіаційного руху у східній частині Фінської затоки о 2:09, а в морській зоні – о 2:15 у середу вночі.

Збройні сили заявляють, що це запобіжний захід, спрямований на забезпечення безпеки цивільного населення та можливості влади протидіяти потенційним безпілотникам.

Армія країни вже кілька разів раніше встановлювала зони обмежень у Фінській затоці. У минулому ці обмеження, серед іншого, були пов’язані з оборонною боротьбою України проти Росії.

В Естонії, Латвії та Литві в ніч проти 11 листопада на тлі атаки України на російський порт Усть-Луга місцеві жителі отримали попередження про загрозу вторгнення дронів у повітряний простір.

У ніч з вівторка на середу українські безпілотники атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області на заході Росії. Усть-Луга – один із головних портів, які Росія використовує для транспортування своєї нафти за допомогою "тіньового флоту". Він розташований лише приблизно за 30–40 кілометрів від естонського кордону.