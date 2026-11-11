Финляндия ограничила полеты над Финским заливом из-за атаки Украины на Усть-Лугу

Вооруженные силы Финляндии в качестве меры предосторожности ограничили авиационное и судоходное сообщение в восточной части Финского залива из-за атаки Украины на российский порт Усть-Луга.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Helsingin Sanomat.

В среду ночью Вооруженные силы Финляндии объявили, что введут ограничения на авиационную и морскую деятельность в восточной части Финского залива.

Военные ввели временную зону ограничения авиационного движения в восточной части Финского залива в 2:09, а в морской зоне – в 2:15 в среду ночью.

Вооруженные силы заявляют, что это превентивная мера, направленная на обеспечение безопасности гражданского населения и возможности властей противодействовать потенциальным беспилотникам.

Армия страны уже несколько раз ранее устанавливала зоны ограничений в Финском заливе. В прошлом эти ограничения, среди прочего, были связаны с оборонной борьбой Украины против России.

В Эстонии, Латвии и Литве в ночь на 11 ноября на фоне атаки Украины на российский порт Усть-Луга местные жители получили предупреждение об угрозе вторжения дронов в воздушное пространство.

В ночь со вторника на среду украинские беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области на западе России. Усть-Луга – один из главных портов, которые Россия использует для транспортировки своей нефти с помощью "теневого флота". Он расположен всего примерно в 30–40 километрах от эстонской границы.