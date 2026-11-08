"Добряче нап’ємося": Рютте розповів, як він та Зеленський відсвяткують завершення війни

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, як він та президент Володимир Зеленський планують відсвяткувати закінчення російсько-української війни.

Про це він сказав, коли брав участь у нідерландському ток-шоу Pauw & De Wit, цитує "Європейська правда".

Під час спілкування з Рютте модератор згадав, що у документальній стрічці про колишнього генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга зазначається, що він та Зеленський "говорили, що підуть на риболовлю, коли це все закінчиться".

У цьому контексті він запитав у Рютте, чи має він плани з українським президентом.

"Так, ми нап’ємося на швейцарських Альпах. Ми сидітимемо на швейцарській горі й добряче нап’ємося. Ось такий у нас план", – відповів він.

На уточнювальне запитання, чи вони вже це запланували, генсек НАТО відповів ствердно.

У цьому ж ток-шоу Рютте висловив "величезне захоплення" президентом України, зазначивши, що вони спілкуються щотижня.

Також генсек НАТО вважає, що війна РФ проти України навряд чи закінчиться перемогою однієї за сторін.