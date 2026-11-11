Португалия резко критикует Рютте за "досадное" заявление, что Лиссабон преуменьшает российскую угрозу

Министерство иностранных дел Португалии подвергло резкой критике генерального секретаря НАТО Марка Рютте после того, как тот заявил, что Лиссабон считает угрозу со стороны России отдаленной и не слишком существенной.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

На прошлой неделе Рютте заявил в эфире нидерландского телевидения, что страны Южной Европы, такие как Испания и Португалия, считают российскую агрессию чем-то отдаленным.

"Иногда я говорю нашим союзникам в Испании или Португалии, которые заявляют: „Это далеко, и то, что происходит в России, в основном касается Польши", что „последним ракетам России нужно на 5 минут больше времени, чтобы долететь до Лиссабона, чем до Варшавы", – сказал он.

В ответ на это МИД Португалии назвал "досадными" заявления генсека НАТО.

"Португалия, её правительство и народ никогда не сомневались в том, на чьей стороне истории они стоят. Прискорбно, что генеральный секретарь НАТО так легкомысленно высказывается по столь серьёзному вопросу", – говорится в заявлении португальского внешнеполитического ведомства в Х.

В МИД также добавили, что Рютте "должен понимать, что нельзя игнорировать страны и правительства, которые твердо поддерживают Украину и полностью осознают угрозу, исходящую от России".

Впоследствии пресс-секретарь НАТО Элиссон Гарт заявила, что "все союзники согласны с тем, что Россия представляет угрозу".

"И хотя все правительства осознают эту угрозу, генеральный секретарь часто подчеркивает для широкой аудитории, которая, возможно, не так глубоко вовлечена в вопросы безопасности, насколько близко эта угроза находится ко всем союзникам", – подчеркнула она.

Также недавно Рютте рассказал, как он и президент Владимир Зеленский планируют отпраздновать окончание российско-украинской войны.

Кроме того, генсек НАТО считает, что война РФ против Украины вряд ли закончится победой одной из сторон.