Рютте не думає, що війна в Україні закінчиться перемогою однієї зі сторін

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що війна РФ проти України навряд чи закінчиться перемогою однієї за сторін.

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg, передає "Європейська правда".

Його запитали, чи хтось виграє війну в Україні, яка розпочалася з вторгнення Росії в лютому 2022 року.

"Не думаю, що це дуже ймовірно", – сказав він.

"Такі війни завжди закінчуються мирною угодою, яка часто є своєрідним компромісом", – зазначив Рютте.

Він наголосив, що Європа має залишатися пильною щодо можливості російської агресії навіть після того, як війна врешті-решт закінчиться.

"Зараз російська загроза не проявляється безпосередньо на нашому кордоні, оскільки значна частина цих солдатів зайнята в Україні", – сказав він.

"Але якщо це закінчиться, то їхня величезна армія не буде там просто для того, щоб бути величезною армією", – додав генсек НАТО.

Міністр оборони Естонії Мартін Херем вважає, що Росія обов’язково "випробує" якусь з країн незалежно від того, як закінчиться російсько-українська війна.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що мав розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте стосовно безпекової ситуації у Східній Європі та у російсько-українській війні.

Перед тим він заявив про ознаки підготовки Росії до ескалації та припустив, що найближчі сім-вісім місяців можуть стати визначальними для безпеки України, Польщі та всього регіону.

Водночас президент Фінляндії Александр Стубб висловив сумнів щодо можливості Росії напасти на "найпотужніший військовий альянс світу – НАТО".