У США прокоментували погрози Ірану на адресу сина Трампа

Секретна служба США "поінформована" про відео, яке, за повідомленнями, було опубліковано іранськими державними ЗМІ і в якому, судячи з усього, міститься погроза на адресу молодшого сина президента Дональда Трампа, Баррона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

В іранському телевізійному сюжеті, який починається з напису англійською мовою "Де вбити Баррона Трампа", розповідається про спроби зв’язатися з молодшим сином президента та згадується винагорода у розмірі 10 мільйонів доларів, за даними Iran International – британського ЗМІ, що висвітлює події в Ірані.

У відео Баррон Трамп позначений як "ціль", а також згадуються різні відомі місця, зокрема Trump Tower та адреса у Вашингтоні, пов’язана з Нью-Йоркським університетом, де, за наявними даними, син Трампа навчається.

"Секретна служба США обізнана про це відео та розслідує все, що може бути сприйнято як погроза на адресу осіб, які перебувають під нашим захистом", – заявив речник Секретної служби Нейт Херрінг.

За його словами, з міркувань оперативної безпеки відомство не обговорює питання, що стосуються оперативної розвідки у сфері охорони.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що безпекові служби отримали інформацію про ймовірну спробу збити борт з Дональдом Трампом над Туреччиною з ПЗРК, через що ухвалили рішення заховати президента США на борту третього літака.

Рішення безпекових служб про те, щоб Трамп повертався з саміту НАТО в Анкарі окремим літаком, стало наслідком інформації про дуже детальну обізнаність Ірану про його маршрут у Туреччині, а також попередження від Ізраїлю.