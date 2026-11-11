NYT: министр финансов США переехал на военную базу из-за угроз от Ирана

Министр финансов США Скотт Бессент недавно переехал из своего дома на военную базу из-за угроз со стороны Ирана.

Об этом изданию The New York Times стало известно от источников, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников издания, в течение последних недель американские чиновники пришли к выводу, что иранские заговоры против действующих и бывших чиновников достигли более продвинутой стадии, в частности на основании разведывательных данных об угрозах в адрес Бессента.

С августа Бессент возглавляет кампанию экономического давления, направленную на финансовую изоляцию Ирана путем ужесточения санкций и ограничений на торговые маршруты.

Эта роль сделала его одним из представителей администрации, которым Иран больше всего хочет навредить, добавили источники.

Степень серьезности угроз в его адрес остается неясной.

В своем заявлении представитель Министерства финансов отметил, что Бессент "не поддастся угрозам иранского режима", добавив, что тот, как и прежде, предан реализации кампании по ослаблению иранской экономики.

Бессент – последний из высокопоставленных чиновников администрации Трампа, который покинул свой дом в окрестностях Вашингтона ради переезда на военную базу или в другое охраняемое жилье. По крайней мере пол десятка человек сделали это в прошлом году, в частности нынешний глава аппарата Белого дома Стивен Миллер и Пэм Бонди, которая тогда занимала пост генерального прокурора.

Напомним, летом в Иране вышел телевизионный сюжет, который начинается с надписи на английском языке "Где убить Баррона Трампа". В видео Баррон Трамп обозначен как "цель", а также упоминаются различные известные места, в частности Trump Tower и адрес в Вашингтоне, связанный с Нью-Йоркским университетом, где, по имеющимся данным, учится сын Трампа.

Ранее службы безопасности получили информацию о вероятной попытке сбить самолет с Дональдом Трампом над Турцией с помощью ПЗРК, в связи с чем приняли решение пересадить президента США на борт третьего самолета.

Решение спецслужб о том, чтобы Трамп возвращался с саммита НАТО в Анкаре отдельным самолетом, стало следствием информации о том, что Иран очень подробно осведомлен о его маршруте в Турции, а также предупреждения от Израиля.