FT: Франція боїться ядерної відповіді РФ через німецькі ракети

Франція тисне на Німеччину, вимагаючи визначити, як вона використовуватиме ракети великої дальності у разі конфлікту з Росією, і попереджаючи, що у разі невиконання цієї вимоги існує ризик випадково втягнути Європу в ядерну війну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо виданню Financial Times.

Париж проводить переговори з німецькими посадовцями з метою узгодження доктрини Берліна щодо застосування зброї, здатної завдавати так званих "глибоких точних ударів", з ядерною стратегією Франції.

Один французький посадовець попередив, що можна атакувати російську ціль звичайною зброєю, але "отримати ядерну відповідь".

"Якщо росіяни неправильно розтлумачать сигнал, можна опинитися на порозі ядерної війни, навіть не усвідомлюючи цього", – сказав він.

Побоювання Франції виникають на тлі того, що Німеччина – разом із групою інших країн, зокрема Великою Британією, Польщею, країнами Північної Європи та Балтії – суттєво розширює свій арсенал зброї великої дальності, прагнучи посилити європейський потенціал стримування Москви.

Берлін закуповує та розробляє цілу низку ракет наземного базування з дальністю польоту від 500 км до понад 2 000 км, що дозволить його збройним силам вражати цілі в глибині території Росії.

Це є частиною зусиль Німеччини очолити європейську кампанію з переозброєння у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну та хиткість зобов’язань США щодо безпеки континенту за президентства Дональда Трампа.

Однак прагнення придбати зброю великої дальності викликало питання щодо того, коли і як вона буде застосовуватись, а також яку реакцію це викличе з боку Кремля.

Париж приділяє особливу увагу Німеччині, зважаючи на її великий оборонний бюджет – 780 млрд євро на п’ятирічний період до кінця 2030 року – та амбітні плани переозброєння.

Французькі посадовці стурбовані тим, що концепція президента Емманюеля Макрона щодо "передового стримування" означає, що Москва покладатиме на Париж відповідальність за удари, завдані партнерами.

"Якщо ви запрошуєте когось до свого дому, ви несете відповідальність, якщо ця людина його підпалить", – сказав один із посадовців, обізнаний із ходом обговорень.

Як зазначила одна з офіційних осіб, Франція як держава, що володіє ядерною зброєю, розробила "ядерну граматику та лексику", описавши це як "невимовні" правила застосування зброї.

"Є звички, які ми виробили з часом. У німців їх немає. Було б набагато краще мати чітку і досить публічну доктрину, щоб росіяни ніколи не сприймали сигнали неправильно або не розуміли їх неправильно", – додав він.

Німецький високопосадовець зазначив, що Берлін "повністю погоджується" з тим, що європейським столицям потрібні "спільна доктрина та спільне розуміння щодо сходинки ескалації".

Він додав, що саме Німеччина три роки тому розпочала дискусію про необхідність посилення засобів звичайного стримування проти Москви.

За даними ЗМІ, уряд Німеччини розраховує, що на створення нового арсеналу далекобійної зброї, призначеної для стримування Росії, знадобиться майже 12 млрд євро.

Також нещодавно Данія вперше в історії оголосила про мільярдну угоду щодо придбання високоточних ракет великої дальності на тлі намірів посилити свою безпеку.