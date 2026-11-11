FT: Франция опасается ядерного ответа РФ из-за немецких ракет

Франция оказывает давление на Германию, требуя определить, как она будет использовать ракеты большой дальности в случае конфликта с Россией, и предупреждая, что в случае невыполнения этого требования существует риск втянуть Европу в ядерную войну.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно изданию Financial Times.

Париж ведет переговоры с немецкими чиновниками с целью согласования доктрины Берлина по применению оружия, способного наносить так называемые "глубокие точные удары", с ядерной стратегией Франции.

Один французский чиновник предупредил, что можно атаковать российскую цель обычным оружием, но "получить ядерный ответ".

"Если россияне неверно истолкуют сигнал, можно оказаться на пороге ядерной войны, даже не осознавая этого", – сказал он.

Опасения Франции возникают на фоне того, что Германия – вместе с группой других стран, в частности Великобританией, Польшей, странами Северной Европы и Балтии – существенно расширяет свой арсенал оружия большой дальности, стремясь усилить европейский потенциал сдерживания Москвы.

Берлин закупает и разрабатывает целый ряд ракет наземного базирования с дальностью полета от 500 км до более 2 000 км, что позволит его вооруженным силам поражать цели в глубине территории России.

Это является частью усилий Германии возглавить европейскую кампанию по перевооружению в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину и нестабильность обязательств США в отношении безопасности континента при президентстве Дональда Трампа.

Однако стремление приобрести оружие большой дальности вызвало вопросы о том, когда и как оно будет применяться, а также какую реакцию это вызовет со стороны Кремля.

Париж уделяет особое внимание Германии, учитывая её большой оборонный бюджет – 780 млрд евро на пятилетний период до конца 2030 года – и амбициозные планы перевооружения.

Французские чиновники обеспокоены тем, что концепция президента Эмманюэля Макрона о "передовом сдерживании" означает, что Москва будет возлагать на Париж ответственность за удары, нанесенные партнерами.

"Если вы приглашаете кого-то в свой дом, вы несете ответственность, если этот человек его подожжет", – сказал один из чиновников, знакомый с ходом обсуждений.

Как отметил один из официальных лиц, Франция, будучи государством, обладающим ядерным оружием, разработала "ядерную грамматику и лексику", охарактеризовав это как "невысказанные" правила применения оружия.

"Есть привычки, которые мы выработали со временем. У немцев их нет. Было бы гораздо лучше иметь четкую и достаточно публичную доктрину, чтобы россияне никогда не воспринимали сигналы неправильно или не понимали их неправильно", – добавил он.

Немецкий высокопоставленный чиновник отметил, что Берлин "полностью согласен" с тем, что европейским столицам нужны "общая доктрина и общее понимание ступеней эскалации".

Он добавил, что именно Германия три года назад инициировала дискуссию о необходимости усиления средств обычного сдерживания против Москвы.

По данным СМИ, правительство Германии рассчитывает, что на создание нового арсенала дальнобойного оружия, предназначенного для сдерживания России, потребуется почти 12 млрд евро.

Также недавно Дания впервые в истории объявила о миллиардной сделке по приобретению высокоточных ракет большой дальности на фоне намерений усилить свою безопасность.