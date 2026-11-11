ЗМІ: морський конфлікт між Туреччиною та Грецією загрожує затьмарити саміт ЄС

Суперечлива угода про морські кордони між Лівією та Туреччиною розлютила Грецію, викликала роздратування в Європейському Союзі – і може завадити проведенню п’ятничного саміту лідерів ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс порушить це питання під час неформальної зустрічі лідерів ЄС у Дубліні, як повідомив високопосадовець в Афінах, який висловився на умовах анонімності. Саміт має бути присвячений темам штучного інтелекту та України.

Суперечка точиться навколо угоди між Туреччиною та Лівією, яка претендує на коридор у східному Середземномор’ї між Грецією та Кіпром – у водах, які, за твердженням Афін, входять до грецької виключної економічної зони і де ЄС підтримує проєкти в галузі енергетики та транспортного сполучення.

"Греція чітко заявила... що в разі будь-якої ескалації вона вимагатиме санкцій та підтримки від Європейського Союзу", – сказав минулого тижня міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс.

Незважаючи на те, що Греція і Туреччина є союзниками по НАТО, вони конфліктують через морські кордони та перехресні претензії на свої континентальні шельфи. Афіни побоюються, що Анкара може посилатися на угоду з Лівією, щоб оскаржити розвідку на шельфі на південь від Криту та фінансований ЄС підводний електрокабель, що з’єднує Грецію та Кіпр, перетворивши обидва проєкти на осередки напруженості.

Туреччина підписала цю угоду у 2019 році з підтримуваним ООН урядом Лівії в Триполі, і 20 жовтня її одноголосно ратифікували конкуруючі владні структури у східній Лівії.

ЄС негайно відреагував."Ця угода порушує суверенні права третіх держав, не відповідає морському праву та є недійсною", – йдеться у спільній заяві від 20 жовтня, оприлюдненій головами Європейської комісії та Ради.

Міністерство закордонних справ Туреччини звинуватило Брюссель у тому, що той перейняв так звані "максималістські та незаконні" позиції Греції та Кіпру, які "відірвані від реальності".

Підводне розмежування кордонів є частиною ширшої політики Туреччини, спрямованої на підкреслення її суверенітету над прибережними районами. Анкара має намір до кінця року закріпити в законодавчому порядку те, що вона називає доктриною "Блакитної батьківщини".

Греція та Кіпр попереджають, що претензії Туреччини можуть бути використані для блокування стратегічних проєктів у Східному Середземномор’ї.

В останньому звіті ЄС щодо зупиненого процесу вступу Туреччини до ЄС конкретно згадується про те, що Анкара продовжує перешкоджати реалізації проєкту електромережевого з’єднання між Грецією та Кіпром вартістю 1,9 млрд євро. Проєкт було призупинено у 2024 році на тлі протистояння між Афінами та Анкарою.

Міністерство закордонних справ Туреччини розкритикувало звіт Європейської комісії щодо Туреччини за 2026 рік, опублікований у рамках щорічного пакета заходів щодо розширення ЄС, заявивши, що він вкотре продемонстрував упереджене та несправедливе ставлення Євросоюзу до Анкари.

Нещодавно стало відомо, що Греція завершила процедури ліцензування, необхідні для проведення геодезичних робіт та прокладання кабелю до Кіпру в рамках запланованого проєкту Great Sea Interconnector, проти якого виступає Туреччина.