Греція просунулася у проєкті прокладання кабелю до Кіпру всупереч позиції Туреччини

Греція завершила процедури ліцензування, необхідні для проведення геодезичних робіт та прокладання кабелю до Кіпру в рамках запланованого проєкту Great Sea Interconnector, проти якого виступає Туреччина.

Про це повідомляє видання Kathimerini з посиланням на грецьке МЗС, пише "Європейська правда".

У Міністерстві закордонних справ зазначили, що грецька влада завершила процес затвердження ліцензій після того, як французький виробник кабелів Nexans запросив дозвіл на проведення досліджень морського дна та операцій з прокладання кабелю.

Глава МЗС Греції Георгос Герапетрітіс підписав рішення, що санкціонує роботи, після позитивної рекомендації міжвідомчого комітету, відповідального за видачу дозволів на морські дослідження. ‌Дослідницьке судно, задіяне в проєкті, подало запит і отримало згоду щодо проведення цих операцій.

Очікується, що корабель розпочне дослідження протягом вихідних, спочатку рухаючись у грецьких територіальних водах.

Проєкт вартістю 1,9 млрд євро має на меті з’єднати ​електромережі Греції та Кіпру, ​а ⁠згодом і Ізраїлю, за допомогою підводного кабелю. Прогрес уповільнився через ⁠суперечку ​між Грецією та Туреччиною ​щодо морських зон у східному Середземномор’ї.

Раніше у турецькому Міністерстві оборони заявили, що такі заходи, як прокладання кабелів чи трубопроводів та проведення наукових досліджень на ділянках, які Туреччина вважає своїм континентальним шельфом, повинні заздалегідь узгоджуватися з Анкарою.

Турецьке дипломатичне джерело підтвердило, що Франція підтримує контакти з Туреччиною щодо проєкту Great Sea Interconnector та дослідницьких місій. Анкара бажає, щоб узгодження відбувалося у письмовій формі через дипломатичні канали, і з цього приводу вже вживаються необхідні заходи та готуються відповідні документи.

Нагдаємо, Греція та Туреччина не досягли згоди щодо меж своїх континентальних шельфів та виключних економічних зон на значній частині Егейського моря та Східного Середземномор’я, незважаючи на декларацію про нормалізацію відносин від грудня 2023 року.