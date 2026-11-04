Туреччина розкритикувала звіт ЄС щодо розширення як упереджений і несправедливий

У середу Міністерство закордонних справ Туреччини розкритикувало звіт Європейської комісії щодо Туреччини за 2026 рік, опублікований у рамках щорічного пакету заходів щодо розширення ЄС, заявивши, що він вкотре продемонстрував упереджене та несправедливе ставлення Євросоюзу до Анкари.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

У своїй заяві міністерство відкинуло звинувачення щодо політичних критеріїв, судової системи та основних прав, назвавши їх безпідставними та такими, що відображають подвійні стандарти серед певних посадовців ЄС.

У міністерстві зазначили, що у звіті й надалі підтримуються максималістські позиції Греції та греко-кіпрської адміністрації, водночас ігноруються законні права, інтереси та політика Туреччини та Північного Кіпру.

Вони наголосили, що ЄС не зможе зробити значного внеску у зусилля з вирішення кіпрського конфлікту, доки він беззастережно підтримуватиме греко-кіпрську сторону.

Анкара також відкинула висновки звіту щодо Східного Середземномор’я, стверджуючи, що вони суперечать міжнародному праву та принципам справедливості. Вона відкинула згадки про морський меморандум про взаєморозуміння між Туреччиною та Лівією як такі, що не мають юридичної сили.

Незважаючи на критику, міністерство позитивно оцінило визнання у звіті прогресу Туреччини в галузі економічної та монетарної політики, функціонування ринкової економіки та її здатності витримувати конкурентний тиск у межах ЄС.

Воно також позитивно оцінило згадки про стратегічну роль Туреччини у забезпеченні транспортного сполучення, стійкості ланцюгів постачання, ланцюгів створення вартості, а також у сферах оборони та безпеки.

Міністерство зазначило, що наведені у звіті економічні та торговельні дані підкріплюють давній заклик Анкари до модернізації Митного союзу між Туреччиною та ЄС.

Наголошуючи на необхідності ширшого стратегічного бачення, міністерство закликало Брюссель відійти від вузьких політичних розрахунків та односторонніх підходів у своїх відносинах з Туреччиною.

Воно ще раз підтвердило готовність Анкари розвивати відносини на основі взаємної довіри, поваги, справедливості та принципу дотримання існуючих зобов’язань.

Міністерство також закликало ЄС перетворити нещодавно активізований діалог на конкретні рішення, які б зміцнили перспективи членства Туреччини та продемонстрували політичну волю, необхідну для формування спільного майбутнього.

Європейська комісія у середу, 4 листопада 2026 року, представила щорічний пакет документів щодо розширення Європейського Союзу (Enlargement Package 2026), у якому оцінила поступ десяти країн-кандидатів на вступ до ЄС: Україна увійшла до четвірки держав, які демонструють найбільший поступ.

Дорожні карти, створені Брюсселем на шляху вступу країн до ЄС, дозволяють стверджувати визнання Євросоюзом того факту, що Молдова вже обігнала Україну в процесі євроінтеграції.