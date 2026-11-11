СМИ: морской конфликт между Турцией и Грецией грозит омрачить саммит ЕС

Спорное соглашение о морских границах между Ливией и Турцией возмутило Грецию, вызвало раздражение в Европейском Союзе – и может помешать проведению пятничного саммита лидеров ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поднимет этот вопрос на неформальной встрече лидеров ЕС в Дублине, как сообщил высокопоставленный чиновник в Афинах, пожелавший остаться анонимным. Саммит должен быть посвящен темам искусственного интеллекта и Украины.

Спор разгорается вокруг соглашения между Турцией и Ливией, которая претендует на коридор в восточном Средиземноморье между Грецией и Кипром – в водах, которые, по утверждению Афин, входят в их исключительную экономическую зону и где ЕС поддерживает проекты в сфере энергетики и транспортного сообщения.

"Греция четко заявила... что в случае любой эскалации она будет требовать санкций и поддержки от Европейского Союза", – сказал на прошлой неделе министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис.

Несмотря на то, что Греция и Турция являются союзниками по НАТО, они конфликтуют из-за морских границ и пересекающихся претензий на свои континентальные шельфы. Афины опасаются, что Анкара может сослаться на соглашение с Ливией, чтобы оспорить разведку на шельфе к югу от Крита и финансируемый ЕС подводный электрокабель, соединяющий Грецию и Кипр, превратив оба проекта в очаги напряженности.

Турция подписала это соглашение в 2019 году с поддерживаемым ООН правительством Ливии в Триполи, а 20 октября его единогласно ратифицировали конкурирующие властные структуры в восточной Ливии.

ЕС немедленно отреагировал. "Это соглашение нарушает суверенные права третьих государств, не соответствует морскому праву и является недействительным", – говорится в совместном заявлении от 20 октября, обнародованном председателями Европейской комиссии и Совета.

Министерство иностранных дел Турции обвинило Брюссель в том, что тот перенял так называемые "максималистские и незаконные" позиции Греции и Кипра, которые "оторваны от реальности".

Подводное разграничение границ является частью более широкой политики Турции, направленной на подчеркивание её суверенитета над прибрежными районами. Анкара намерена до конца года закрепить в законодательном порядке то, что она называет доктриной "Голубой родины".

Греция и Кипр предупреждают, что претензии Турции могут быть использованы для блокирования стратегических проектов в Восточном Средиземноморье.

В последнем отчете ЕС о приостановленном процессе вступления Турции в ЕС конкретно упоминается, что Анкара продолжает препятствовать реализации проекта электросетевого соединения между Грецией и Кипром стоимостью 1,9 млрд евро. Проект был приостановлен в 2024 году на фоне противостояния между Афинами и Анкарой.

Министерство иностранных дел Турции раскритиковало отчет Европейской комиссии по Турции за 2026 год, опубликованный в рамках ежегодного пакета мер по расширению ЕС, заявив, что он в очередной раз продемонстрировал предвзятое и несправедливое отношение Евросоюза к Анкаре.

Недавно стало известно, что Греция завершила процедуры лицензирования, необходимые для проведения геодезических работ и прокладки кабеля на Кипр в рамках запланированного проекта Great Sea Interconnector, против которого выступает Турция.