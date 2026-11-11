Польща відреагувала на заяву ФСБ про затримання двох поляків у Калінінградській області

У Міністерстві закордонних справ Польщі прокоментували інформацію про те, що російська Федеральна служба безпеки затримала у Калінінградській області двох польських громадян за підозрою у шпигунстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

У ФСБ стверджували, що "викрили та локалізували агентурну мережу польських спецслужб, що діяла в Калінінградській області".

Російська спецслужба заявляла, що затримані поляки працювали на Військову розвідку та Агентство внутрішньої безпеки.

Стверджувалось, що їх завданням нібито було збирання інформації про військові об’єкти в Калінінграді, російських військовослужбовців, які там несуть службу, а також про "соціально-економічну ситуацію" та міграційну ситуацію в області.

Російський суд ухвалив рішення про застосування до двох поляків запобіжного заходу у вигляді попереднього ув’язнення.

Речник польського МЗС Мацей Вевюр, коментуючи це, зазначив, що інформація від ФСБ, "перевіряється", і закликав до обережності щодо заяв, оприлюднених російською стороною.

"По-перше, я був би дуже обережним щодо інформації від ФСБ. По-друге, Росія має зобов’язання, існує двостороння угода, і вони повинні офіційно повідомити нас про затримання польських громадян, якщо це правда", – сказав він.

Своєю чергою речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський закликав "не поширювати ворожу риторику та не піддаватися російській пропаганді".

"Як речник міністра-координатора спецслужб, я не коментую матеріали, що розміщуються в мережі російськими службами. У день Національного свята Незалежності я розглядаю їх, зокрема, як чергову провокацію та дезінформацію", – наголосив Добжинський.

Також у вівторок, 10 листопада, стало відомо, що співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали двох громадян України, яких підозрюють у шпигунстві та проведенні диверсійних дій на замовлення російських спецслужб.

А у Британії заарештували військовослужбовця армії США за підозрою у шпигунстві.