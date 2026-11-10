У Польщі затримали двох українців за підозрою у шпигунстві і диверсіях на користь РФ

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали двох громадян України, яких підозрюють у шпигунстві та проведенні диверсійних дій на замовлення російських спецслужб.

Про це в Х повідомив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк, передає "Європейська правда".

Українців віком 24 та 25 років затримали в Мінську-Мазовецькому в центрально-східній частині країни.

Чоловіки розвідували та фотографували об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти на території Польщі.

Окрім шпигунства та диверсій, їм також висунули звинувачення у підпалах транспортних засобів.

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки встановили, що раніше вони змінювали реєстраційні номери авто на подібні до тих, що використовуються на транспортних засобах, які належать українській армії.

"Цей крок міг мати на меті ускладнити встановлення справжніх обставин подій, а насамперед спрямувати підозри на українську сторону, що могло б використовуватися для поширення дезінформації", – пояснив Семоняк.

За виконання доручених завдань вони отримували винагороду, зокрема у криптовалюті.

Обох було тимчасово заарештовано на три місяці.

Розслідування у цій справі ведеться під наглядом виїзного відділення Національної прокуратури у Лодзі.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі минулого тижня затримало шістьох осіб – п’ятьох поляків та громадянку РФ – за підозрою у шпигунстві на користь російських спецслужб та передачі Росії матеріалів військового призначення.

Також стало відомо, що Литва вислала трьох громадян України, яких звинувачують у виконанні завдань "ворожих" іноземних розвідувальних служб за грошову винагороду.

Нещодавно поліція німецької землі Бранденбург заарештувала громадянина України за підозрою у шпигунстві на користь Росії.