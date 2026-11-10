У Британії заарештували військового США, підозрюваного у шпигунстві для Росії

У Британії заарештували військовослужбовця армії США за підозрою у шпигунстві; деталей розслідування поки не розголошують.

Про це повідомила британська поліція у вівторок, пише "Європейська правда".

Військовослужбовця армії США затримали у межах розслідування, яке проводить контртерористична поліція у тісній співпраці з американськими органами влади, військовими США та ФБР.

41-річного чоловіка затримали поблизу Глостера у вівторок, 10 листопада. Його підозрюють у вчиненні правопорушень, передбачених розділами 1 і 3 Закону про національну безпеку 2023 року (National Security Act 2023).

У межах розслідування правоохоронці проводять обшуки за двома адресами у графстві Глостершир. Країною, якої стосуються підозри, є Росія.

"Це важливе затримання та розслідування стали результатом тісної співпраці між британськими та американськими органами влади. Звинувачення є серйозними, а наше розслідування активно триває", – заявила заступниця помічника комісара Вікі Еванс.

Директор ФБР Кеш Патель заявив, що це важливе затримання "пов'язане з підозрами у шпигунстві, що викликає надзвичайне занепокоєння у США та наших союзників".

"Поки розслідування триває, я хочу чітко заявити: ФБР не терпітиме дій тих, хто порушує присягу на вірність Сполученим Штатам і своїми вчинками ставить під загрозу нашу національну безпеку та безпеку наших партнерів", – зазначив Патель.

Бригадний генерал Шон Стінчон, командувач Контррозвідувального командування армії США, зазначив, що ця справа демонструє міцність партнерських відносин та рішучість контррозвідувального співтовариства.

Наразі чоловік залишається під вартою у поліцейській дільниці Лондона.

Раніше у вівторок стало відомо, що співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали двох громадян України, яких підозрюють у шпигунстві та проведенні диверсійних дій на замовлення російських спецслужб.

Також стало відомо, що Литва вислала трьох громадян України, яких звинувачують у виконанні завдань "ворожих" іноземних розвідувальних служб за грошову винагороду.