Польша отреагировала на заявление ФСБ о задержании двух поляков в Калининградской области
В Министерстве иностранных дел Польши прокомментировали информацию о том, что российская Федеральная служба безопасности задержала в Калининградской области двух граждан Польши по подозрению в шпионаже.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.
В ФСБ утверждали, что "разоблачили и локализовали агентурную сеть польских спецслужб, действовавшую в Калининградской области".
Российская спецслужба заявляла, что задержанные поляки работали на Военную разведку и Агентство внутренней безопасности.
Утверждалось, что их задачей якобы был сбор информации о военных объектах в Калининграде, российских военнослужащих, несущих там службу, а также о "социально-экономической ситуации" и миграционной ситуации в области
Российский суд принял решение о применении к двум полякам меры пресечения в виде предварительного заключения.
Пресс-секретарь польского МИД Мацей Вевюр, комментируя это, отметил, что информация от ФСБ "проверяется", и призвал к осторожности в отношении заявлений, обнародованных российской стороной.
"Во-первых, я был бы очень осторожен с информацией от ФСБ. Во-вторых, у России есть обязательства, существует двустороннее соглашение, и они должны официально уведомить нас о задержании польских граждан, если это правда", – сказал он.
В свою очередь пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский призвал "не распространять враждебную риторику и не поддаваться российской пропаганде".
"Как пресс-секретарь министра-координатора спецслужб я не комментирую материалы, размещаемые в сети российскими службами. В день Национального праздника Независимости я рассматриваю их, в частности, как очередную провокацию и дезинформацию", – подчеркнул Добжинский.
Также во вторник, 10 ноября, стало известно, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали двух граждан Украины, которых подозревают в шпионаже и проведении диверсионных действий по заказу российских спецслужб.
А в Великобритании арестовали военнослужащего армии США по подозрению в шпионаже.