Естонський депутат: найкращим представником Європи на переговорах з РФ лишаються ЗСУ

Європі не слід зосереджуватися на пошуку єдиного представника для переговорів щодо завершення війни в Україні, набагато важливіше посилити військову підтримку Києва та тиск на Москву.

Про це заявив у середу голова комісії парламенту Естонії з питань закордонних справ Марко Міхкельсон, передає "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За його словами, переговори в Абу-Дабі не можна вважати мирними, оскільки Росія не зацікавлена у припиненні війни й використовує дипломатичний процес для досягнення власних цілей.

Марко Міхкельсон вважає, що найкращим можливим результатом нинішнього раунду переговорів могло б стати повернення додому частини українських військовополонених. Він нагадав, що обмін полоненими вже був одним із результатів попередніх зустрічей.

"Я вважаю, що це суто російська дипломатична спецоперація. Росія розпочала її одразу після того, як Дональд Трамп став президентом США й пообіцяв закінчити війну за 24 години. Скоро мине вже 24 місяці, а Росія весь час підвищує ставки", – сказав політик.

На думку Міхкельсона, Москва прагне не тільки домогтися поступок від України, а й змінити всю систему європейської безпеки. Він нагадав, що в грудні 2021 року Росія висунула ультимативні вимоги, які фактично передбачали демонтаж НАТО.

Міхкельсон вважає, що Європа має зосередитися на практичних кроках, а не на внутрішніх розбіжностях щодо того, хто представлятиме її на переговорах.

"Найкращий представник Європи, найкращий переговірник – це українська армія", – заявив він.

Політик наголосив, що зараз особливо важливо допомогти Україні пережити складну зиму, зміцнити протиповітряну оборону та забезпечити все необхідне для продовження опору. Крім того, Європі слід допомогти Києву покрити бюджетні дефіцити, що виникають через високі витрати на війну.

Марко Міхкельсон також закликав посилити тиск на Росію та використати заморожені російські активи. За його словами, лише військова підтримка України та демонстрація готовності протистояти російській агресії можуть зміцнити позиції Європи.

Він застеріг від спроб домовитися з Москвою про зміну європейської системи безпеки в надії отримати натомість стабільний мир. Росія, на його думку, прагне зруйнувати чинний західний світовий порядок і може використовувати розбіжності між європейськими країнами та США у своїх інтересах.

Раніше прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висунула вимогу, щоб Європейський Союз обговорив, хто саме та з яким мандатом має представляти ЄС на переговорах щодо війни Росії в Україні.

Ці коментарі прозвучали на тлі того, як 27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре з власної ініціативи провели телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним.