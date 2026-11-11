Эстонский депутат: лучшим представителем Европы на переговорах с РФ остаются ВСУ

Европе не следует сосредотачиваться на поиске единого представителя для переговоров о прекращении войны в Украине, гораздо важнее усилить военную поддержку Киева и давление на Москву.

Об этом заявил в среду председатель комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон, передает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По его словам, переговоры в Абу-Даби нельзя считать мирными, поскольку Россия не заинтересована в прекращении войны и использует дипломатический процесс для достижения собственных целей.

Марко Михкельсон считает, что лучшим возможным результатом нынешнего раунда переговоров могло бы стать возвращение домой части украинских военнопленных.

Он напомнил, что обмен пленными уже был одним из результатов предыдущих встреч.

"Я считаю, что это чисто российская дипломатическая спецоперация. Россия начала её сразу после того, как Дональд Трамп стал президентом США и пообещал закончить войну за 24 часа. Скоро пройдет уже 24 месяца, а Россия всё время повышает ставки", – сказал политик.

По мнению Михкельсона, Москва стремится не только добиться уступок от Украины, но и изменить всю систему европейской безопасности. Он напомнил, что в декабре 2021 года Россия выдвинула ультимативные требования, которые фактически предполагали демонтаж НАТО.

Михкельсон считает, что Европа должна сосредоточиться на практических шагах, а не на внутренних разногласиях относительно того, кто будет представлять её на переговорах.

"Лучший представитель Европы, лучший переговорщик – это украинская армия", – заявил он.

Политик подчеркнул, что сейчас особенно важно помочь Украине пережить сложную зиму, укрепить противовоздушную оборону и обеспечить всё необходимое для продолжения сопротивления. Кроме того, Европа должна помочь Киеву покрыть бюджетные дефициты, возникающие из-за высоких расходов на войну.

Марко Михкельсон также призвал усилить давление на Россию и использовать замороженные российские активы. По его словам, только военная поддержка Украины и демонстрация готовности противостоять российской агрессии могут укрепить позиции Европы.

Он предостерег от попыток договориться с Москвой об изменении европейской системы безопасности в надежде получить взамен стабильный мир. Россия, по его мнению, стремится разрушить существующий западный мировой порядок и может использовать разногласия между европейскими странами и США в своих интересах.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони выдвинула требование, чтобы Европейский Союз обсудил, кто именно и с каким мандатом должен представлять ЕС на переговорах по поводу войны России в Украине.

Эти комментарии прозвучали на фоне того, как 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре по собственной инициативе провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.