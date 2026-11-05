Мелоні вимагає від ЄС узгодити, хто представлятиме Європу на переговорах щодо України

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висунула вимогу, щоб Європейський Союз обговорив, хто саме та з яким мандатом має представляти ЄС на переговорах щодо війни Росії в Україні.

Про це вона написала у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

У листі прем’єрка Італії заявила, що це питання слід обговорити на неформальному саміті в Дубліні наступного тижня.

Мелоні зазначила, що чинний підхід, за якого інтереси ЄС представляють безліч різних перемовників у різних форматах, підриває авторитет ЄС.

"Я переконана, що ми всі усвідомлюємо: створюючи враження, ніби Європа діє нескоординовано, ми просто граємо на руку тим, хто хоче, щоб ця війна тривала. Я вважаю це неприйнятним, враховуючи, що на кону стоять людські життя та майбутнє нашої безпеки", – акцентувала Мелоні.

Вона також закликала "раз і назавжди вирішити, хто саме сидітиме за переговорним столом від імені Європейського Союзу та з яким мандатом",

"Адже безладний хід подій, коли ініціативи слідують одна за одною та перетинаються, не допоможе нам – ані у відносинах із нашими партнерами, ані у переконаннях тих, кого ми маємо переконати припинити цю безглузду агресію", – сказала вона.

Мелоні також вважає, що ЄС варто бути готовим ухвалити рішення під час зустрічі лідерів ЄС у грудні.

"Інакше, побоююся, ми ризикуємо звести роль Європи в переговорному процесі до нуля", – додала прем’єрка Італії.

Варто зауважити, що 27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре з власної ініціативи провели телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним.

А прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що дуже скептично ставиться до результатів телефонної розмови Стубба та Стьоре з Путіним. За словами Фредеріксен, ця розмова не була узгоджена з іншими європейськими країнами.

Пізніше фінська міністерка закордонних справ Еліна Валтонен заявила, що Фінляндія не бажає виступати посередником у війні, бо підтримує Україну.