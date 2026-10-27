Глава МЗС Фінляндії: нам не потрібна роль посередника у війні, бо ми на боці України
Фінська міністерка закордонних справ Еліна Валтонен заявила, що Фінляндія не бажає виступати посередником у війні, бо підтримує Україну.
Про це вона сказала на пресконференції з українським і норвезьким колегами у Гельсінкі, передає "Європейська правда".
Міністерка коментувала телефонний дзвінок лідерів Фінляндії і Норвегії російському правителю Владіміру Путіну.
"Фінляндія не шукає ролі посередника у війні, тому що ми зараз і в майбутньому залишимось на боці України", – сказала Валтонен.
Також вона наголосила, що Фінляндія не шукає можливостей покращити відносини з Росією, а хоче просувати зусилля з досягнення миру.
"На жаль, Росія не хоче завершувати цю війну і продовжує ескалацію. Ми не лише підтримуємо Україну, а й очолюваний США процес для того, щоб покласти край вбивствам військових і цивільних", – заявила Валтонен.
Як відомо, у вівторок президент Фінляндії та прем’єр-міністр Норвегії з власної ініціативи провели телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним. За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Стубб та Стьоре "чітко сказали" Путіну про необхідність реальних деескалаційних кроків щодо української енергетики на інфраструктури.
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що дуже скептично ставиться до результатів телефонної розмови Стубба та Стьоре з Путіним. За словами Фредеріксен, ця розмова не була узгоджена з іншими європейськими країнами.