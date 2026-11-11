Латвія повідомила про вторгнення трьох дронів у свій повітряний простір

У ніч на 11 листопада у повітряний простір Латвії вторглися три безпілотні літальні апарати, два з яких на короткий час (1–2 хвилини) перетнули східний кордон країни, а один перетнув територію Латвії з півдня на північ.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на заяву Національних збройних сил Латвії, інформує "Європейська правда".

Оцінивши загрозу, латвійські НЗС привели до готовності підрозділи дронів-перехоплювачів та протиповітряної оборони, а також винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії.

Латвійські військові уточнили, що 10 листопада близько 23.30 у Лудзенському краї було оголошено повітряну загрозу у зв’язку з короткочасним вторгненням двох безпілотних літальних апаратів у повітряний простір Латвії.

Незабаром після цього попередження про можливу загрозу було оголошено також у Краславському та Аугшдаугавському краях у зв’язку з наближенням ще одного безпілотника до державного кордону Латвії з боку Білорусі.

У міру зміни ситуації рівень загрози в Лудзенському та Краславському краях було знижено, а після півночі попередження у всіх трьох краях було скасовано.

Близько 1.00 у Балвському краї було оголошено про можливу загрозу повітряному простору, згодом рівень загрози було підвищено. Попередження були пов’язані з наближенням трьох безпілотних літальних апаратів до державного кордону Латвії.

Безпілотники не увійшли в повітряний простір країни, змінили напрямок польоту та продовжили рух на північ територією Росії, у зв’язку з чим повітряна загроза була скасована.

Близько 2.30 в Айзкраукльському краї було оголошено про можливу загрозу повітряному простору, незабаром рівень загрози було підвищено. Одночасно попередження про можливу загрозу було оголошено в Єкабпілському та Мадонському краях. Попередження були пов’язані з одним безпілотним літальним апаратом, який увійшов у повітряний простір Латвії з боку Литви.

Близько 3.00, коли безпілотник продовжував політ у повітряному просторі Латвії, рівень загрози було підвищено в Мадонському краї, а також оголошено загрозу в Цесіському краї. Одночасно попередження в Єкабпілському та Айзкраукльському краях було скасовано.

Пізніше загрозу в Мадонському краї було скасовано, проте попередження про можливу загрозу було оголошено в Смілтенському та Гулбенському краях. В обох краях рівень загрози згодом було підвищено, водночас загрозу в Цесіському краї було скасовано.

Після того як безпілотник покинув повітряний простір Латвії, попередження у Смілтенському та Гулбенському краях було скасовано.

Реагуючи на загрозу, яку становив цей дрон, винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії були підняті в повітря ще в Литві та продовжували вживати заходів реагування під час польоту безпілотника в повітряному просторі Латвії.

У цій ситуації не склалися відповідні оперативні умови для знищення безпілотника, зокрема з огляду на безпеку цивільного населення. Дрон покинув повітряний простір Латвії та продовжив політ у напрямку Естонії, де згодом контакт із ним було втрачено засобами спостереження за повітряним простором.

Національні збройні сили (НЗС) спільно з союзниками по НАТО проаналізують події минулої ночі, щоб визначити можливі вдосконалення дій у разі виникнення подібних ситуацій у майбутньому.

В Естонії, Латвії та Литві в ніч проти 11 листопада на тлі атаки України на російський порт Усть-Луга місцеві жителі отримали попередження про загрозу вторгнення дронів у повітряний простір.

У ніч з вівторка на середу українські безпілотники атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області на заході Росії. Усть-Луга – один із головних портів, які Росія використовує для транспортування своєї нафти за допомогою "тіньового флоту". Він розташований лише приблизно за 30–40 кілометрів від естонського кордону.