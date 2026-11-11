Латвия сообщила о вторжении трёх дронов в своё воздушное пространство

В ночь на 11 ноября в воздушное пространство Латвии вторглись три беспилотных летательных аппарата, два из которых на короткое время (1–2 минуты) пересекли восточную границу страны, а один пересёк территорию Латвии с юга на север.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление Национальных вооруженных сил Латвии, информирует "Европейская правда".

Оценив угрозу, латвийские НВС привели в боеготовность подразделения дронов-перехватчиков и противовоздушной обороны, а также истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

Латвийские военные уточнили, что 10 ноября около 23:30 в Лудзенском крае была объявлена воздушная угроза в связи с кратковременным вторжением двух беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство Латвии.

Вскоре после этого предупреждение о возможной угрозе было объявлено также в Краславском и Аугшдаугавском краях в связи с приближением еще одного беспилотника к государственной границе Латвии со стороны Беларуси.

По мере изменения ситуации уровень угрозы в Лудзенском и Краславском краях был понижен, а после полуночи предупреждения во всех трех краях были отменены.

Около 1:00 в Балвском крае было объявлено о возможной угрозе воздушному пространству, впоследствии уровень угрозы был повышен. Предупреждения были связаны с приближением трёх беспилотных летательных аппаратов к государственной границе Латвии.

Беспилотники не вошли в воздушное пространство Латвии, изменили направление полёта и продолжили движение на север по территории России, в связи с чем воздушная угроза была снята.

Около 2.30 в Айзкраукльском крае было объявлено о возможной угрозе воздушному пространству, вскоре уровень угрозы был повышен. Одновременно предупреждение о возможной угрозе было объявлено в Екабпилском и Мадонском краях. Предупреждения были связаны с одним беспилотным летательным аппаратом, который вошёл в воздушное пространство Латвии со стороны Литвы.

Около 3.00, когда беспилотник продолжал полёт в воздушном пространстве Латвии, уровень угрозы был повышен в Мадонском крае, а также объявлена угроза в Цесисском крае. Одновременно предупреждения в Екабпилском и Айзкраукльском округах были отменены.

Позже угроза в Мадонском округе была снята, однако предупреждение о возможной угрозе было объявлено в Смилтенском и Гулбенском округах. В обоих округах уровень угрозы впоследствии был повышен, при этом угроза в Цесисском округе была снята.

После того как беспилотник покинул воздушное пространство Латвии, предупреждения в Смилтенском и Гулбенском округах были сняты.

Реагируя на угрозу, которую представлял этот дрон, истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии были подняты в воздух ещё в Литве и продолжали принимать меры реагирования во время полёта беспилотника в воздушном пространстве Латвии.

В данной ситуации не сложились соответствующие оперативные условия для уничтожения беспилотника, в частности с учетом безопасности гражданского населения. Дрон покинул воздушное пространство Латвии и продолжил полет в направлении Эстонии, где впоследствии контакт с ним был утрачен средствами наблюдения за воздушным пространством.

Национальные вооруженные силы (НВС) совместно с союзниками по НАТО проанализируют события прошлой ночи, чтобы определить возможные улучшения действий в случае возникновения подобных ситуаций в будущем.

В Эстонии, Латвии и Литве в ночь на 11 ноября на фоне атаки Украины на российский порт Усть-Луга местные жители получили предупреждение об угрозе вторжения дронов в воздушное пространство.

В ночь со вторника на среду украинские беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области на западе России. Усть-Луга – один из главных портов, которые Россия использует для транспортировки своей нефти с помощью "теневого флота". Он расположен всего примерно в 30–40 километрах от эстонской границы.