Прем'єр Латвії обіцяє найближчим часом розкрити, які міністерства планує ліквідувати

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс до кінця поточного тижня планує визначитись, які міністерства в новому уряді він планує скоротити.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Кулбергса наводить Delfi.

Які міністерства планується ліквідувати та скільки міністрів буде в уряді, що формується ним, Кулбергс в інтерв’ю не уточнив, пообіцявши оприлюднити цю інформацію у вихідні.

Водночас прем’єр підкреслив, що скорочення кількості міністерств саме по собі не забезпечує економії. Знизити витрати можна за рахунок об’єднання приміщень, скорочення витрат на їх утримання та перегляду адміністративних розходів.

Кулбергс назвав скорочення кількості міністерств одним із заходів, які планується реалізувати вже наступного року. Крім того, передбачається скоротити державне фінансування політичних партій і компенсації депутатам Сейму, а також відмовитися від представницьких витрат.

Кулбергс визнав, що повністю впровадити зміни вже до 1 січня не вдасться. Роботу над ними необхідно розпочати наступного року, а фінансовий ефект буде досягнуто протягом наступних чотирьох років.

Він також пообіцяв з 1 січня призупинити автоматичне підвищення зарплат, згадавши як депутатів, так і державні підприємства. Прем’єр також заявив про намір відмовитися від доплат і премій.

Також планується переглянути використання коштів фондів ЄС, надаючи перевагу заходам, що сприяють економічному зростанню.

Прем'єр визнав, що одного лише скорочення витрат на державне управління буде недостатньо. Доведеться також переглянути функції, які виконує держава, різні пільги та винятки, консультуючись щодо конкретних рішень із громадськістю, профспілками, роботодавцями та іншими зацікавленими організаціями. Він зазначив, що ті чи інші зміни торкнуться кожного мешканця.

На початку жовтня Кулбергс говорив, що у разі повторного призначення на посаду глави уряду хотів би скоротити кількість міністерств і водночас домогтися економічного прориву.

Як відомо, на виборах до 15-го Сейму Латвії переконливу перемогу здобув "Об’єднаний список", який отримав 35,3% голосів, свідчать попередні дані, узагальнені Центральною виборчою комісією.

Читайте про це більше у статті "Європейської правди": Популісти замість "росіян": які зміни принесуть Латвії нові вибори та на що чекати Україні.