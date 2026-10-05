Прем'єр Латвії хоче скоротити кількість міністерств в уряді

Лідер "Об’єднаного списку", який переміг на виборах до Сейму Латвії, нинішній прем’єр-міністр Андріс Кулбергс, у разі повторного призначення на посаду глави уряду хотів би скоротити кількість міністерств і водночас домогтися економічного прориву.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Кулбергс сказав, що "Об’єднаний список" обговорюватиме створення коаліції з усіма, але головною умовою співпраці стане готовність підтримати зміни.

Відповідаючи на запитання про заплановані заходи економії, Кулбергс визнав, що не відступить від раніше озвученого плану скоротити кількість міністерств. Однак, на його думку, зараз це не головне питання, оскільки акцент слід зробити на зміцненні економіки. "Так, витрати обов’язково потрібно скорочувати, але це має супроводжуватися економічним проривом. Потрібно і те, і інше", – підкреслив політик.

Він додав, що перед скороченням кількості міністерств слід ретельно проаналізувати з економічної точки зору, що буде найважливішим і найкориснішим для прискорення економічного зростання Латвії.

Як уже повідомлялося, на виборах до 15-го Сейму переконливу перемогу здобув "Об’єднаний список", який отримав 35,3% голосів, свідчать попередні дані, узагальнені Центральною виборчою комісією.

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