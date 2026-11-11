Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс до конца текущей недели планирует определиться, какие министерства в новом правительстве он намерен сократить.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Кулбергса приводит Delfi.

Какие министерства планируется ликвидировать и сколько министров будет в формируемом им правительстве, Кулбергс в интервью не уточнил, пообещав обнародовать эту информацию в выходные.

В то же время премьер подчеркнул, что сокращение количества министерств само по себе не обеспечивает экономии. Снизить расходы можно за счет объединения помещений, сокращения затрат на их содержание и пересмотра административных расходов.

Кулбергс назвал сокращение количества министерств одной из мер, которые планируется реализовать уже в следующем году. Кроме того, предполагается сократить государственное финансирование политических партий и компенсации депутатам Сейма, а также отказаться от представительских расходов.

Кулбергс признал, что полностью внедрить изменения уже к 1 января не удастся. Работу над ними необходимо начать в следующем году, а финансовый эффект будет достигнут в течение следующих четырех лет.

Он также пообещал с 1 января приостановить автоматическое повышение зарплат, упомянув как депутатов, так и государственные предприятия. Премьер также заявил о намерении отказаться от надбавок и премий.

Кроме того, планируется пересмотреть использование средств фондов ЕС, отдавая предпочтение мерам, способствующим экономическому росту.

Премьер признал, что одного лишь сокращения расходов на государственное управление будет недостаточно. Придётся также пересмотреть функции, выполняемые государством, различные льготы и исключения, консультируясь по конкретным решениям с общественностью, профсоюзами, работодателями и другими заинтересованными организациями. Он отметил, что те или иные изменения коснутся каждого жителя.

В начале октября Кулбергс заявлял, что в случае повторного назначения на пост главы правительства хотел бы сократить количество министерств и одновременно добиться экономического прорыва.

Как известно, на выборах в 15-й Сейм Латвии убедительную победу одержал "Объединенный список", набравший 35,3% голосов, свидетельствуют предварительные данные, обобщенные Центральной избирательной комиссией.

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