Президент Чехії розкритикував неучасть чеських військових у навчаннях "коаліції охочих"

Президент Чехії Петр Павел вважає невдалим той факт, що чеські військові не беруть участі в навчаннях Koalicja 2026, в рамках яких збройні сили 11 європейських країн протягом наступних двох тижнів тренуватимуться в Польщі, як вони зможуть підтримувати мир в Україні після закінчення російської агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

У понеділок сайти Aktuálně.cz та Ekonomický deník повідомили про неучасть Чехії в навчаннях, посилаючись на допис у Facebook голови партії SPD та голови Палати депутатів Томіо Окамури. У понеділок, після засідання коаліційної ради, Окамура заявив, що в урядовій коаліції існує консенсус щодо того, що чеські солдати не братимуть участі в навчаннях на підтримку України і не перебуватимуть на українській території.

Павел не знає, у чому полягала причина відмови від участі солдатів.

"Я не вважаю це вдалим рішенням, адже ми говоримо про ситуацію після закінчення конфлікту, тобто про те, як ми забезпечимо безпеку наших країн, а також гарантії для України. Я вважаю, що Чехія повинна брати участь у таких зусиллях", – сказав він.

Пізніше Окамура повідомив порталу Aktuálně.cz, що Чехія не отримала офіційного запрошення на навчання.

Як повідомлялося, близько 2 800 військовослужбовців з одинадцяти країн беруть участь у перших військових навчаннях "коаліції охочих" на підтримку України, які розпочалися цього понеділка в Польщі. Навчання тривають з 9 по 22 листопада.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч "коаліції охочих" у Берліні 19 листопада.