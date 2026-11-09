У Польщі стартують перші військові навчання "коаліції охочих"

Близько 2 800 військовослужбовців з одинадцяти країн візьмуть участь у перших військових навчаннях "коаліції охочих" на підтримку України, які розпочинаються цього понеділка в Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

Мета навчань – перевірити, як можна забезпечити тривалий мир після закінчення війни, повідомили міністерства оборони Франції та Великої Британії. Ці дві країни очолюють навчання Koalicja 2026 ("Коаліція 2026"), які триватимуть до 22 листопада.

За даними Міністерства оборони у Варшаві, Польща є головним організатором цих навчань.

"Коаліція охочих" була заснована на початку 2025 року для підтримки України, а рішення про формування багатонаціональних сил було ухвалено в грудні на саміті щодо України в Берліні.

Збройні сили Німеччини (Бундесвер) візьмуть участь у навчаннях, надавши приблизно десять штабних офіцерів, літаки-заправники та логістичну підтримку. Велика Британія, згідно з її власними заявами, розгорне близько 300 військовослужбовців та кілька винищувачів. Франція, за даними її армії, надасть приблизно 1 000 солдатів і розгорне безпілотники спостереження ближнього радіуса дії, а також системи протидії дронам.

За даними британських джерел, під час навчань буде моделюватися розгортання військ та транспортування таких ресурсів, як продовольство та паливо.

До числа країн-учасниць також входять Бельгія, Естонія, Литва, Нідерланди, Польща, Іспанія та Швеція. Загалом "коаліція охочих" налічує приблизно 35 держав.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч "коаліції охочих" у Берліні 19 листопада.

Також варто зазначити, що 17 листопада у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі проведуть засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").