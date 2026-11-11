Президент Чехии раскритиковал отказ чешских военных от участия в учениях "коалиции желающих"

Президент Чехии Петр Павел считает неудачным тот факт, что чешские военные не принимают участия в учениях Koalicja 2026, в рамках которых вооруженные силы 11 европейских стран в течение следующих двух недель будут тренироваться в Польше, как они смогут поддерживать мир в Украине после окончания российской агрессии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

В понедельник сайты Aktuálně.cz и Ekonomický deník сообщили об неучастии Чехии в учениях, сославшись на пост в Facebook лидера партии SPD и председателя Палаты депутатов Томио Окамуры. В понедельник, после заседания коалиционного совета, Окамура заявил, что в правительственной коалиции существует консенсус относительно того, что чешские солдаты не будут участвовать в учениях в поддержку Украины и не будут находиться на украинской территории.

Павел не знает, в чём заключалась причина отказа от участия солдат.

"Я не считаю это удачным решением, ведь мы говорим о ситуации после окончания конфликта, то есть о том, как мы обеспечим безопасность наших стран, а также гарантии для Украины. Я считаю, что Чехия должна участвовать в таких усилиях", – сказал он.

Позже Окамура сообщил порталу Aktuálně.cz, что Чехия не получила официального приглашения на учения.

Как сообщалось, около 2 800 военнослужащих из одиннадцати стран принимают участие в первых военных учениях "коалиции желающих" в поддержку Украины, которые начались в этот понедельник в Польше. Учения проходят с 9 по 22 ноября.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу "коалиции желающих" в Берлине 19 ноября.