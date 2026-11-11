Україна вже цієї зими може випробувати першу європейську систему захисту від балістики
Україна сподівається вже цієї зими випробувати першу європейську систему захисту від балістичних ракет, яку розробляє спільно з партнерами.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Володимир Зеленський, якого цитує "Суспільне".
За словами Зеленського, Україна разом з європейськими партнерами працює над створенням системи захисту від балістичних ракет.
Президент подякував данській оборонній промисловості та іншим партнерам за участь у цьому проєкті.
"Сподіваюся, що взимку ми випробуємо нову, першу європейську протибалістичну систему й отримаємо певні результати. Це потрібно всім нам", – сказав Зеленський.
Він наголосив, що така співпраця важлива не лише для безпеки України, а й для всієї Європи.
Своєю чергою данська прем’єрка Метте Фредеріксен зазначила, що в рамках антибалістичної програми Freyja Данія може надати допомогу у вигляді радіолокаційних систем.
Раніше Володимир Зеленський розповів, що увійде в новий пакет допомоги Україні на суму 4,8 млрд данських крон (близько 643 млн євро) від Данії.