Україна вже цієї зими може випробувати першу європейську систему захисту від балістики

Україна сподівається вже цієї зими випробувати першу європейську систему захисту від балістичних ракет, яку розробляє спільно з партнерами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Володимир Зеленський, якого цитує "Суспільне".

За словами Зеленського, Україна разом з європейськими партнерами працює над створенням системи захисту від балістичних ракет.

Президент подякував данській оборонній промисловості та іншим партнерам за участь у цьому проєкті.

"Сподіваюся, що взимку ми випробуємо нову, першу європейську протибалістичну систему й отримаємо певні результати. Це потрібно всім нам", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що така співпраця важлива не лише для безпеки України, а й для всієї Європи.

Своєю чергою данська прем’єрка Метте Фредеріксен зазначила, що в рамках антибалістичної програми Freyja Данія може надати допомогу у вигляді радіолокаційних систем.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що увійде в новий пакет допомоги Україні на суму 4,8 млрд данських крон (близько 643 млн євро) від Данії.