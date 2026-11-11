Украина уже этой зимой может испытать первую европейскую систему защиты от баллистики

Украина надеется уже этой зимой испытать первую европейскую систему защиты от баллистических ракет, которую разрабатывает совместно с партнерами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Владимир Зеленский, которого цитирует "Суспільне".

По словам Зеленского, Украина вместе с европейскими партнерами работает над созданием системы защиты от баллистических ракет.

Президент поблагодарил датскую оборонную промышленность и других партнеров за участие в этом проекте.

"Надеюсь, что зимой мы испытаем новую, первую европейскую противобаллистическую систему и получим определенные результаты. Это нужно всем нам", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что такое сотрудничество важно не только для безопасности Украины, но и для всей Европы.

В свою очередь датский премьер-министр Метте Фредериксен отметила, что в рамках противоракетной программы Freyja Дания может оказать помощь в виде радиолокационных систем.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что войдет в новый пакет помощи Украине на сумму 4,8 млрд датских крон (около 643 млн евро) от Дании.