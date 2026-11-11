Метте Фредеріксен розповіла, як Данія долучиться до антибалістичної програми Freyja

В рамках антибалістичної програми Freyja Данія може надати допомогу у вигляді радіолокаційних систем.

Про це заявила прем’єрка Данії Метте Фредеріксен під час розмови з журналістами, передає "Європейська правда" з посиланням на TV2.

Прем'єрка Данії відповідала на запитання про те, яким чином Данія може долучитися до проєкту Freyja, про який напередодні згадав президент України Володимир Зеленський.

"Серед речей, які ми можемо навчитися виробляти в Данії завдяки кваліфікованим данським компаніям, є деякі радіолокаційні системи, необхідні нам для створення систем протиракетної оборони. Отже, саме виробництвом радарів ми можемо зробити свій внесок", – сказала Фредеріксен.

Водночас Данія отримає координаційну роль, і в країні буде створено офіс системи Freyja.

Зеленський, який виступив поряд із Фредеріксен, пояснив, чому важливо, щоб Україна та низка європейських партнерів розробили власну протиракетну систему як альтернативу американським системам Patriot.

"Ми поважаємо наших американських партнерів. У них є потужна система – Patriot. Але промисловість не може навіть забезпечити їх самих у достатній кількості. Тож у Європі спостерігається значний дефіцит протиракетних систем", – зазначив він.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що увійде в новий пакет допомоги Україні на суму 4,8 млрд данських крон (близько 643 млн євро) від Данії.

А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не приймає ухилення окремих країн ЄС від фінансування України.