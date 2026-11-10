Зеленський розповів, що увійде в військовий пакет допомоги від Данії на понад 640 млн євро

Президент Володимир Зеленський розповів, що увійде в новий пакет допомоги Україні на суму 4,8 млрд данських крон (близько 643 млн євро) від Данії.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що у пакет увійдуть передусім кошти на закупівлю дронів – ударних та перехоплювачів, – амуніції для F-16, а також на програму PURL.

"Дуже вчасне та вагоме посилення, якраз коли Росія проводить свою балістичну операцію проти нашої енергетики, водопостачання, тепла і всього, що формує нормальне життя", – акцентував він.

Також Зеленський розповів, що обговорив із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен додаткову гуманітарну підтримку. Зокрема він зазначив, що Данія вирішила підтримати Херсонську область енергетичним пакетом на 20 млн євро.

Окрім цього, вони говорили про результати роботи у форматі Drone Deal, розвиток спільних виробництв та роботу над антибалістичною програмою Freyja.

Минулого тижня у Мадриді президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, де, зокрема, йшлося про виділення нової військової допомоги.

А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не приймає ухилення окремих країн ЄС від фінансування України.