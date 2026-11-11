Посланці Трампа приїдуть до Путіна, а потім зустрінуться із Зеленським у Дубліні

Спецпосланці американського президента Джаред Кушнер і Стів Віткофф у четвер вирушать до Москви, де зустрінуться з кремлівським правителем Владіміром Путіним, а після цього запланована їхня зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським у Дубліні.

Про це Кушнер заявив після завершення тристоронніх переговорів Україна-США-РФ в Абу-Дабі, повідомляє "Європейська правда".

Зять Дональда Трампа охарактеризував переговори, що минули, як "дуже змістовні", хоча й "досить напружені".

За словами Кушнера, він та Віткофф у четвер вирушають до Путіна, щоб "проаналізувати те, що було обговорено сьогодні, та спробувати досягти прогресу в деяких з питань, які ми обговорили".

Кушнер висловив сподівання, що під час зустрічі з Путіним вдасться "остаточно узгодити питання гуманітарної допомоги" та "наймасштабнішого гуманітарного звільнення полонених", а також "інші гуманітарні питання, над якими ми працюємо".

Крім того, за його словами, у Москві вони планують "перевірити, чи зможемо ми залучити європейців до цього формату, щоб зробити його багатостороннім".

"Після цього ми полетимо до Дубліна і зустрінемося з президентом Зеленським, щоб підбити підсумки та детальніше розглянути деякі ідеї, які ми висунули сьогодні тут", – додав Кушнер.

Повідомляли, що під час першого раунду переговорів напередодні сторони обговорили гарантії безпеки, вимоги Росії та торкнулися питання післявоєнного майбутнього.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори Україна-США-Росія, які відбулися 10 листопада в Абу-Дабі, були "дуже продуктивними", але попереду ще багато роботи.

Президент Володимир Зеленський описав тристоронній формат як "конструктивний та доволі змістовний".