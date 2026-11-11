Представители Трампа прибудут к Путину, а затем встретятся с Зеленским в Дублине

Спецпосланники американского президента Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в четверг отправятся в Москву, где встретятся с кремлевским правителем Владимиром Путиным, а после этого запланирована их встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским в Дублине.

Об этом Кушнер заявил по завершении трехсторонних переговоров Украина-США-Россия в Абу-Даби, сообщает "Европейская правда".

Зять Дональда Трампа охарактеризовал прошедшие переговоры как "очень содержательные", хотя и "достаточно напряженные".

По словам Кушнера, он и Уиткофф в четверг отправляются к Путину, чтобы "проанализировать то, что было обсуждено сегодня, и попытаться добиться прогресса по некоторым из вопросов, которые мы обсудили".

Кушнер выразил надежду, что во время встречи с Путиным удастся "окончательно согласовать вопросы гуманитарной помощи" и "самого масштабного гуманитарного освобождения пленных", а также "другие гуманитарные вопросы, над которыми мы работаем".

Кроме того, по его словам, в Москве они планируют "проверить, сможем ли мы привлечь европейцев к этому формату, чтобы сделать его многосторонним".

"После этого мы полетим в Дублин и встретимся с президентом Зеленским, чтобы подвести итоги и более подробно рассмотреть некоторые идеи, которые мы выдвинули сегодня здесь", – добавил Кушнер.

Сообщалось, что в ходе первого раунда переговоров накануне стороны обсудили гарантии безопасности, требования России и затронули вопрос о послевоенном будущем.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры Украина-США-Россия, состоявшиеся 10 ноября в Абу-Даби, были "очень продуктивными", но впереди ещё много работы.

Президент Владимир Зеленский охарактеризовал трехсторонний формат как "конструктивный и довольно содержательный".