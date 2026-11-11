Розвідка Румунії заявила про кібератаку пов’язаної з ФСБ хакерської групи

Хакерська група, пов’язана з російською Федеральною службою безпеки (ФСБ), минулого року здійснила кібератаку на румунську урядову організацію.

Про це повідомила в середу, 11 листопада, розвідувальна служба країни (SRI), передає "Європейська правда".

За даними SRI, наприкінці минулого року російська хакерська група APT TURLA намагалася здійснити атаку на державну установу Румунії.

SRI через Національний центр кіберрозвідки виявила цю кібератаку в грудні 2025 року та вжила заходів для її відбиття та мінімізації наслідків.

"Зловмисники скористалися низкою системних вразливостей в операційних системах Microsoft; однак завдяки втручанню Національного центру кіберрозвідки атаку було зупинено. Витоку конфіденційних даних виявлено не було, а роботу ураженої служби електронної пошти відновлено", – йдеться у заяві.

Крім того, розвідка Румунії повідомила відповідні сторони, і ці питання були вирішені завдяки співпраці з європейськими партнерами в рамках розвідувальної спільноти, а також з колегами на рівні ЄС та НАТО.

"SRI/Національний центр кіберрозвідки наразі проводить комплексні слідчі заходи щодо інших інцидентів, пов’язаних із кіберкампаніями, що здійснюються Російською Федерацією", – додали у заяві.

Група APT TURLA, яка пов'язується з Федеральною службою безпеки (ФСБ) Росії, діє щонайменше з 2004 року та здійснює одні з найскладніших кібероперацій на глобальному рівні в таких сферах, як урядова, дипломатична, військова, освітня, науково-дослідна та фармацевтична.

Нагадаємо, нещодавно хакери викрали з урядових систем Молдови дані приблизно 750 тисяч жителів Молдови.

Прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан після витоку з урядових систем даних заявив про необхідність більше інвестувати в безпеку та бути готовими до зростання кількості кібератак.