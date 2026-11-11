Разведка Румынии заявила о кибератаке со стороны хакерской группы, связанной с ФСБ

Хакерская группа, связанная с российской Федеральной службой безопасности (ФСБ), в прошлом году совершила кибератаку на румынскую правительственную организацию.

Об этом сообщила в среду, 11 ноября, разведывательная служба страны (SRI), передает "Европейская правда".

По данным SRI, в конце прошлого года российская хакерская группа APT TURLA пыталась осуществить атаку на государственное учреждение Румынии.

SRI через Национальный центр киберразведки обнаружила эту кибератаку в декабре 2025 года и приняла меры для ее отражения и минимизации последствий.

"Злоумышленники воспользовались рядом системных уязвимостей в операционных системах Microsoft; однако благодаря вмешательству Национального центра киберразведки атака была остановлена. Утечки конфиденциальных данных обнаружено не было, а работа пострадавшей службы электронной почты восстановлена", – говорится в заявлении.

Кроме того, разведка Румынии проинформировала соответствующие стороны, и эти вопросы были решены благодаря сотрудничеству с европейскими партнерами в рамках разведывательного сообщества, а также с коллегами на уровне ЕС и НАТО.

"SRI/Национальный центр киберразведки в настоящее время проводит комплексные следственные мероприятия в отношении других инцидентов, связанных с киберкампаниями, осуществляемыми Российской Федерацией", – добавили в заявлении.

Группа APT TURLA, которую связывают с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, действует по крайней мере с 2004 года и проводит одни из самых сложных киберопераций на глобальном уровне в таких сферах, как правительственная, дипломатическая, военная, образовательная, научно-исследовательская и фармацевтическая.

Напомним, недавно хакеры похитили из правительственных систем Молдовы данные примерно 750 тысяч жителей страны.

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан после утечки данных из правительственных систем заявил о необходимости больше инвестировать в безопасность и быть готовыми к росту числа кибератак.