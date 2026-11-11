В США в возрасте 66 лет внезапно скончался посол России

В США скончался российский посол Александр Дарчиев, которому было 66 лет.

Об этом в среду сообщило Министерство иностранных дел России, пишет "Европейская правда".

В сообщении говорится, что руководство и коллектив МИД России "с глубокой скорбью сообщают" о внезапной смерти 11 ноября на 67-м году жизни посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Александра Дарчиева.

"Из жизни ушел выдающийся дипломат, опытный руководитель, добрый товарищ и наставник. Высококлассный профессионал, блестящий американист, А.Н. Дарчиев работал на одном из самых ответственных направлений российской внешней политики", – заявили в российском министерстве.

В сообщении ведомства не указана причина смерти Дарчиева.

Россия официально назначила Дарчиева послом в США в марте 2025 года. В июне прошлого года он вручил верительные грамоты президенту Дональду Трампу.

Дарчиев возглавлял российскую делегацию на переговорах с США в Стамбуле в прошлом году.

До назначения послом Дарчиев возглавлял департамент Северной Атлантики в российском МИД.

За свою дипломатическую карьеру он проработал в диппредставительстве РФ в Вашингтоне в общей сложности 10 лет. С 1997 по 2002 год он занимал должность советника посольства, а с 2005 по 2010 год – советника-посланника.