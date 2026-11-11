ОДКБ вирішила позбавити Вірменію права голосу

На засіданні Ради колективної безпеки ОДКБ ухвалили рішення про позбавлення Вірменії права голосу, а також права призначати своїх представників на відповідальні посади в організації.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, його цитує російське агентство "Интерфакс".

Пєсков сказав, що це рішення ухвалили у зв’язку з тим, що Вірменія "не виконувала своїх зобов’язань уже кілька років".

"Керуючись статутом організації, було запропоновано й вирішено позбавити Вірменію права голосу, а також права призначати своїх представників на відповідальні посади в ОДКБ", – сказав Пєсков "Юнашев.Live".

Раніше глава МЗС РФ Сергєй Лавров повідомив, що міністри закордонних справ країн ОДКБ представлять лідерам країн організації проєкт рішення про позбавлення Вірменії права голосу через невиплачену заборгованість до бюджету. Він сказав, що "вже понад два роки Єреван не перераховує членські внески".

Утім Лавров додав, що "навіть після ухвалення цього рішення у вірменських колег фактично збережуться всі основні права за Договором про колективну безпеку, зокрема право на саму колективну безпеку".

Нагадаємо, у серпні вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що був би радий, якби ОДКБ ухвалила рішення про виключення Вірменії з її складу.

У 2024 році Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ на всіх рівнях, заявляючи, що бачить причини вважати її загрозою для власної державності. Вірменія звинуватила ОДКБ у невиконанні зобов'язань щодо безпеки, зокрема в ігноруванні агресії Азербайджану проти своєї суверенної території.

У квітні 2026 року прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав нереалістичним повернення країни до ОДКБ.