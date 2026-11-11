На заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение о лишении Армении права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в организации.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его цитирует российское агентство "Интерфакс".

Песков сказал, что это решение было принято в связи с тем, что Армения "не выполняла своих обязательств уже несколько лет".

"Руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ", – сказал Песков "Юнашев.Live".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что министры иностранных дел стран ОДКБ представят лидерам стран организации проект решения о лишении Армении права голоса из-за невыплаченной задолженности перед бюджетом. Он сказал, что "уже более двух лет Ереван не перечисляет членские взносы".

Впрочем, Лавров добавил, что "даже после принятия этого решения у армянских коллег фактически сохранятся все основные права по Договору о коллективной безопасности, в частности право на саму коллективную безопасность".

Напомним, в августе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что был бы рад, если бы ОДКБ приняла решение об исключении Армении из своего состава.

В 2024 году Армения приостановила своё участие в ОДКБ на всех уровнях, заявив, что видит причины считать его угрозой для собственной государственности. Армения обвинила ОДКБ в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности, в частности в игнорировании агрессии Азербайджана против своей суверенной территории.

В апреле 2026 года премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал нереалистичным возвращение страны в ОДКБ.