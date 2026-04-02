Прем'єр Вірменії вважає повернення країни до ОДКБ нереалістичним

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян наступного дня після зустрічі з лідером РФ Владіміром Путіним назвав нереалістичним повернення країни до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Пашиняна цитує "Интерфакс".

На брифінгу для журналістів за підсумками засідання уряду в четвер Пашинян зазначив, що питання відносин Вірменії та ОДКБ обговорювалося на зустрічі з Путіним 1 квітня в Москві.

"Я вже говорив, що очікувати змін щодо повернення (до ОДКБ) нереалістично", – сказав Пашинян.

Він наголосив, що це питання обговорювалось неодноразово і постійно зупинятись на цьому пункті немає потреби.

"Наші відносини з Росією мають широкий порядок денний і великий потенціал, і ми повинні дивитися вперед. Кожен з нас має свою правду з цього питання", – зазначив Пашинян.

Путін на зустрічі з Пашиняном заявив, що ОДКБ не могла втрутитися в процеси, пов'язані з Карабахом, після визнання його частиною Азербайджану

Пашинян зі свого боку сказав, що "наші проблеми з ОДКБ ми теж ніколи не приховували, тому що у нас у 2022 році була конкретна ситуація, і, на мою думку, механізми ОДКБ мали запрацювати, але вони не запрацювали".

Нагадаємо, ще у січні 2025 року Вірменія назвала малоймовірним розмороження свого членства в ОДКБ.

Єреван заморозив свою участь в організації на всіх рівнях, заявляючи, що бачить причини вважати її загрозою для вірменської державності. Вірменія звинуватила ОДКБ у невиконанні зобов'язань щодо безпеки, зокрема в ігноруванні агресії Азербайджану проти своєї суверенної території.

