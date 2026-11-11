Чехия может передать Украине 16 самолетов для противодействия дронам

Чехия может передать Украине 16 самолетов-перехватчиков L-39 Skyfox.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Idnes.cz, такое заявление во время визита в Киев озвучил первый вице-премьер правительства Чехии Карел Гавличек.

"Четыре из них (самолетов, которые планируется передать Украине – Ред.) уже были подтверждены ранее, теперь мы можем говорить еще о 12, и это предварительное подтверждение того, что это возможно",– заявил Гавличек.

Напомним, Украина и Чехия ранее обсуждали возможность передачи легких штурмовых самолетов L-159, которые планировалось использовать для сбивания БПЛА. В частности, о возможности такой передачи во время визита в Киев заявил президент Чехии Петр Павел.

Однако правительственная коалиция, в состав которой входят партии ANO, SPD и "Автомобилисты", отклонила эту инициативу, аргументируя это тем, что эти самолеты нужны чешской армии. В частности, против этой передачи выступала антиукраинская партия SPD, к квоте которой входит должность министра обороны. Об этом "ЕвроПравда" писала в статье Битва за самолеты для Украины.

Проблема также заключалась в том, что эти самолеты уже были сняты с производства. Производитель этих самолетов, чешская компания Aero Vodochody, предложила Украине новейшие учебно-боевые самолеты L-39 Skyfox. Данная может оснащена более современным двигателем Williams FJ44 и новое радиоэлектронное оборудование, а потому по оценкам экспертов еще лучше подходит для противодействия беспилотникам.

Однако до недавнего времени ситуацию тормозило отсутствие согласия правительства Чехии на такую ​​продажу. При этом о возможной продаже Украине самолетов этого типа на официальном уровне ранее не сообщалось.