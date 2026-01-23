Битва за літаки для України: чи заблокує уряд Чехії продаж "винищувачів дронів" ЗСУ

Успішний досвід використання ЗСУ літаків L-159 проти російських БПЛА може відродити попит на них, що однозначно є вигідним для Чехії

Новий уряд Чехії увійшов у гострий конфлікт із президентом країни Петром Павелом. І що важливо – причина цього конфлікту напряму пов’язана з Україною. А саме – відмовою уряду Андрея Бабіша продати Києву легкі штурмові літаки L-159, вкрай важливі для протидії російським безпілотникам.

Така відмова суперечить попереднім заявам Бабіша – раніше він відкидав лише безоплатну передачу Києву військової техніки і публічно заявляв про готовість до комерційної співпраці.

А одночасно це рішення демонструє залежність голови уряду від позиції коаліційних партнерів – ультраправої партії SPD Томіо Окамури. Партії, яка все більше демонструє відверто проросійську політику.

Втім, питання літаків L-159 ще не закрите. Урядове рішення викликало гостру критику, чеське суспільство тут явно не на боці Бабіша. А разом із тим, цей конфлікт посилює позиції президента Павела, який дедалі відкритіше опонує уряду.

Другий шанс для чеських літаків

Перш за все, варто пояснити, про які літаки йдеться.

L-159 – це легкий багатоцільовий штурмовик, розроблений чеською компанією Aero Vodochody наприкінці 1990-х років.

Чеська армія має на озброєнні 24 таких літаки, з яких 10 – у початковій одномісній модифікації, а решта – перероблені у двомісну. Також 10 таких літаків були закуплені Іраком. Відомо лише про один випадок бойового застосування таких літаків – у 2016 році армією Іраку проти "Ісламської держави" (ІДІЛ).

Втім, донедавна ця модель не вважалася успішною – вона позиціонувалася як сучасна, але при цьому дешева заміна радянським штурмовим літакам Су-25 та Су-22. Проте реалізувати цей план так і не вдалося, не в останню чергу через те, що Міноборони Чехії відмовилося фінансувати пропозиції з модернізації цього апарата. Наприклад – оснастити його більш сучасним радаром, змінити вид озброєння чи додати можливість дозаправки у повітрі.

Як наслідок, цей літак отримав імідж такого, що не відповідає вимогам сучасної війни, та зараз використовується Чехією лише як навчальний. А компанія Aero Vodochody через відсутність попиту зупинила виробництво L-159.

Проте в останні роки ситуація змінилася.

"L-159 є важливим бойовим активом, можливо, не як ударний літак для атак на наземні цілі на добре захищеній території, а як імпровізований "винищувач безпілотників". Він має радар, зовсім не очевидний для таких маленьких та дешевих літаків… L-159 несе зенітні керовані ракети AIM-9 Sidewinder і здатний нести до трьох двоствольних 20-міліметрових гармат ZPL-20 Plamen, що було б абсолютно ідеально проти безпілотників", – характеризує нові перспективи для літаків цього типу чеський військовий експерт Їржі Воячек.

Тож не дивно, що Україна ще минулого року порушила питання передачі таких літаків. Попри те, що тоді йшлося про безоплатну передачу кількох апаратів, такий крок виглядав цілком вигідним для Чехії.

По-перше, він не створював проблем для боєздатності країни (до цього питання ще доведеться повернутися), оскільки одномісні літаки L-159 не дуже підходили для навчальних цілей.

А головне – успішний досвід використання таких літаків проти БпЛА міг відродити попит на них, що однозначно є вигідним для Чехії.

Втім, попередній уряд на чолі з Петром Фіалою так і не встиг провести передачу літаків. Найімовірніше, з наближенням виборів це питання вирішили "підвісити", щоб не давати аргументів проросійським силам.

Тим більше, існувала впевненість, що новий голова чеського уряду не буде заперечувати проти продажу цих літаків. Не виключено, що це питання обговорювали під час неофіційних консультацій української сторони з Бабішем одразу після виборів.

Президент йде на загострення

Минуло більше місяця з повернення Бабіша на посаду голови уряду Чехії, а питання передачі Україні літаків L-159 залишалося без вирішення. Попри те, що питання продажу літаків згадували 9 січня під час візиту до Києва нового очільника МЗС Чехії Петра Мацінки, в чеському уряді воліли зберігати мовчанку з цього приводу.

І тоді президент Чехії Петр Павел вирішив поставити питання руба – під час свого візиту в Україну 15-16 січня він заявив про готовність продати Україні потрібні їй літаки.

Така заява очікувано обурила уряд. "Він поводився, як слон у посудній лавці. Він не той, хто повинен говорити, обіцяти, пропонувати чи домовлятися про щось подібне. Це справді не його роль", – відповів президенту Мацінка.

Підтвердивши, що можливий продаж цих літаків дійсно обговорюється з Україною, він додав, що це питання буде розглянуто 19 січня на засіданні коаліційної ради.

Здавалося, президент Павел чекав на таку реакцію – вона дала йому можливість викласти всі аргументи на користь того, що така угода потрібна Чехії так само, як і Україні.

"Звичайно, це питання, яке має обговорювати уряд, але я бачу в цьому не лише можливість суттєво допомогти Україні, але й надзвичайну можливість для Чеської Республіки", – зазначив Петр Павел.

За його словами, успішне використання цих літаків у протидії БпЛА дозволить відновити їхнє виробництво, в тому числі на експорт. "Ми не повинні протистояти можливостям для нашої промисловості та для Чеської Республіки", – резюмує президент.

Як і очікувалося, серед коаліційних партій категоричним противником продажу стала ультраправа SPD.

Її лідер та спікер парламенту Томіо Окамура заявив, що хоча ці літаки зараз мають низьку залишкову вартість, їхня бойова цінність висока. Крім того, за його словами, придбання заміни коштуватиме набагато дорожче, ніж їхній продаж.

Цю позицію підтримав і міністр оборони Яромір Зуна, призначений на посаду за квотою SPD. За його словами, наразі Чехія має лише 16 справних літаків цього типу, а тому передача навіть чотирьох "на чверть зменшить можливості" армії.

Така позиція профільного міністра стала підставою для Бабіша оголосити про відмову уряду від продажу. "Ми не вирішуємо щодо літаків, вирішує армія, і армія вирішила, що їй ці літаки потрібні", – заявив він.

Втім, попри формальне рішення, це питання не можна вважати таким, що остаточно зняте з порядку денного.

Продаж (не)можливий

Конфлікт навколо літаків L-159 – не перше протистояння між президентом Чехії та новим урядом.

Варто нагадати, що Петр Павел відмовив у призначенні на посаду міністра охорони довкілля почесного лідера партії "Автомобілісти за себе" Філіпа Турека.

Це питання досі не вирішене – "Автомобілісти" відмовляються делегувати когось іншого на цю посаду, тож наразі вона залишається вакантною.

Нещодавно чеський парламент, а точніше, керівна коаліція, закликав президента відмовитися від блокування та призначити Турека, проте Петр Павел фактично проігнорував це звернення.

При цьому опитування показують, що в цьому протистоянні чехи скоріше підтримували президента, хоча є чимало і тих, хто вважає, що глава держави не має законодавчих підстав для відмови.

Натомість є всі підстави вважати, що

у конфлікті навколо літаків L-159 чеська суспільна думка буде ще більшою мірою на боці президента.

Адже озвучені Зуною та Окамурою аргументи проти продажу літаків були вже незабаром детально спростовані військовими експертами.

В такій ситуації позиція SPD виглядає як однозначне підігрування РФ – дії, які явно не матимуть підтримки у Чехії.

Натомість готовність Бабіша пристати на позицію Окамури своєю чергою демонструє залежність прем’єра від голосів ультраправих. І це може мати вкрай негативний ефект для рейтингів як особисто Бабіша, так і його партії.

Скоріш за все, вже незабаром буде зрозуміло, як такі антиукраїнські заяви та дії вплинули на рейтинги коаліційних партій. Втім, можна очікувати, що цей вплив буде – доказом цього є різке зростання кількості чеських донатів на користь України після антиукраїнського звернення спікера Томіо Окамури на Новий рік.

При цьому падіння рейтингів може відчути саме партія Бабіша – особливо в ситуації, коли президент Павел не збирається відмовлятися від цієї ініціативи і продовжить тиснути на уряд.

І це дозволяє припусти, що вихід із ситуації все ж буде знайдено. Або через уряд (як вважається, вже незабаром залежність Бабіша від голосів ультраправих добіжить кінця), або іншим шляхом.

Зокрема, у контракті з Україною зацікавлена компанія-виробник цих літаків Aero Vodochody. І хоча наразі L-159 зняті з виробництва, компанія хоче запропонувати Україні аналог – літаки L-39 Skyfox.

Хай там як, а нинішній скандал показав, що чеські ультраправі напряму діють в інтересах РФ – навіть всупереч інтересам своєї країни. Проте суспільні настрої у чеському суспільстві залишаються яскраво проукраїнськими – і цей фактор може виявитися вирішальним у завершенні епопеї з літаками L-159.

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"