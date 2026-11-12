У Варшаві під час святкування Дня незалежності затримали 60 осіб

Під час національного свята незалежності Польщі у Варшаві було затримано понад 60 осіб, а у 86 було виявлено піротехнічні засоби.

Про це повідомив у середу речник Столичної поліції Яцек Вишневський, передає "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Поліцейські, які забезпечували безпеку в центрі міста та в районах організованих зібрань, станом на 20:00 середи затримали загалом понад 60 осіб, серед яких 41 – з наркотиками та 6 – розшукуваних. Також було виявлено 4 особи, які порушили положення Закону "Про авіацію" (йдеться про заборону польотів дронів).

Вишневський під час брифінгу додав, що, незважаючи на заборону, видану воєводою, у 86 осіб було виявлено різні види піротехнічних засобів. Поліцейські вилучили понад 450 одиниць таких виробів.

Під час маршу незалежності було затримано чоловіка, який кинув сигнальну ракету в поліцейську, що брала участь у забезпеченні безпеки акції.

Правоохоронці також вжили заходів щодо жінки, яка погрожувала створити небезпеку для учасників маршу. Поліцейські в цивільному одязі вивели її з-поміж інших людей. Її доставили до поліцейського відділку.

Речник Головного управління поліції Варшави підкреслив, що, незважаючи на це, у столиці було безпечно. Він додав, що це не кінець роботи правоохоронців, які й надалі стежитимуть за безпекою.

Також мер Варшави Рафал Тшасковський на брифінгу в Столичному центрі безпеки підкреслив, що, окрім порушень правил щодо використання феєрверків, столичні зібрання з нагоди національного свята незалежності проходили спокійно

По всій країні святкування національного свята незалежності пройшли безпечно – повідомив у середу речник Головного коменданта поліції підінспектор Анджей Фійолек.

"Ми не зафіксували жодних серйозних інцидентів, які б становили будь-яку загрозу для життя та здоров’я людей", – додав він, зауваживши, що це ще не кінець поліцейських заходів.

Раніше повідомлялося, що кількість учасників цьогорічного маршу незалежності під гаслом "Поляк – господар в Польщі" у Варшаві сягнула 250 тисяч людей.

До заходу долучився президент Кароль Навроцький. Учасники привітали Навроцького, який ніс біло-червоний прапор, словами "Здрастуйте, пане президенте", а потім заспівали гімн.