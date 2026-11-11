"Поляк – господар в Польщі": у Варшаві проходить Марш незалежності за участю Навроцького

У Варшаві в середу проходить марш з нагоди Дня незалежності під гаслом "Поляк – господар в Польщі", до заходу долучився президент Кароль Навроцький.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Учасники привітали Кароля Навроцького, який несе біло-червоний прапор, словами "Здрастуйте, пане президенте", а потім заспівали гімн. Навроцького супроводжують його старший син та члени його адміністрації.

фото: PAP

Цьогорічний марш проходить під гаслом "Поляк – господар в Польщі". Він розпочався о 14:30. Очікується, що передня частина колони дістанеться території біля Національного стадіону о 16:30 за місцевим часом. Там відбудуться концерти.

Перед колоною маршу вишикувалися мотоциклісти з мотоклубів, учасники історичних реконструкцій та власники старовинних тракторів. Попри заборону, учасники продовжують запускати сигнальні ракети та димові шашки.

фото: PAP

Раніше мер Варшави Рафал Тшасковський звернувся в соціальних мережах із закликом відзначати День незалежності спокійно та урочисто, наголосивши, що безпека є найважливішою.

Учасники маршу скандують гасла "Слава великій Польщі", "Честь і слава героям", а також офіційне гасло цьогорічної ходи: "Поляк – господар в Польщі".

Організатори заходу з асоціації "Марш незалежності" розраховували на рекордну кількість учасників – до пів мільйона людей.

Попри порушення правил використання піротехніки, масові заходи у Варшаві з нагоди Національного дня незалежності Польщі проходять спокійно, повідомив мер міста Рафал Тшасковський.

Як раніше повідомлялось, деякі праві польські політики підписали запит на ім’я прем’єр-міністра Дональда Туска із закликом провести у Львові "Польський марш незалежності".

Нагадаємо, торік Кароль Навроцький також брав участь у Марші незалежності в Варшаві.