В Варшаве во время празднования Дня независимости задержали 60 человек

Во время национального праздника независимости Польши в Варшаве было задержано более 60 человек, а у 86 были обнаружены пиротехнические средства.

Об этом сообщил в среду пресс-секретарь Столичной полиции Яцек Вишневский, передает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Полицейские, обеспечивавшие безопасность в центре города и в районах организованных собраний, по состоянию на 20:00 среды задержали в общей сложности более 60 человек, среди которых 41 – с наркотиками и 6 – разыскиваемых. Также были выявлены 4 человека, нарушившие положения Закона "Об авиации" (речь идет о запрете полетов дронов).

Вишневский во время брифинга добавил, что, несмотря на запрет, изданный воеводой, у 86 человек были обнаружены различные виды пиротехнических средств. Полицейские изъяли более 450 единиц таких изделий.

Во время марша независимости был задержан мужчина, бросивший сигнальную ракету в полицейскую, которая участвовала в обеспечении безопасности акции.

Правоохранители также приняли меры в отношении женщины, которая угрожала создать угрозу для участников марша. Полицейские в гражданской одежде вывели её из толпы. Её доставили в полицейский участок.

Пресс-секретарь Главного управления полиции Варшавы подчеркнул, что, несмотря на это, в столице было безопасно. Он добавил, что это не конец работы правоохранителей, которые и в дальнейшем будут следить за безопасностью.

Также мэр Варшавы Рафал Тшасковский на брифинге в Столичном центре безопасности подчеркнул, что, кроме нарушений правил использования фейерверков, столичные мероприятия по случаю национального праздника независимости проходили спокойно

По всей стране празднование национального праздника независимости прошло безопасно, – сообщил в среду пресс-секретарь Главного коменданта полиции подинспектор Анджей Фийолек.

"Мы не зафиксировали никаких серьезных инцидентов, которые представляли бы какую-либо угрозу для жизни и здоровья людей", – добавил он, отметив, что это еще не конец полицейских мероприятий.

Ранее сообщалось, что количество участников нынешнего марша независимости под лозунгом "Поляк – хозяин в Польше" в Варшаве достигло 250 тысяч человек.

К мероприятию присоединился президент Кароль Навроцкий. Участники поприветствовали Навроцкого, который нес бело-красный флаг, словами "Здравствуйте, господин президент", а затем спели гимн.